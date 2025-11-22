УНИКС уступил «Парме» на выезде

В рамках Единой лиги ВТБ УНИКС уступил «Парме» в гостях 90:82 (33:19; 31:17; 10:23; 16:23).

Напомним, на старте сезона «Парма» обыграла действующего чемпиона ЦСКА (83:80). В прошлом туре ЦСКА уступил УНИКСу (76:75).

По итогам 12 игр казанцы возглавляют турнирную таблицу Единой лиги ВТБ. На втором месте идет ЦСКА, на третьем - «Локомотив-Кубань».

Следующую встречу татарстанцы снова проведут на выезде против «Автодора» в Саратове 6 декабря. Начало матча - в 15:00 мск.