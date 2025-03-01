УНИКС уступил ЦСКА в Москве и потерпел второе поражение подряд

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УНИКС проиграл московскому ЦСКА на московской арене «Мегаспорт».

«Армейцы» сразу же взяли игру в свои руки и повели в счете. Если поначалу казанцы старались далеко не отпускать москвичей в счете, то к первому малому перерыву счет на табло был уже 21:12. Это Мело Тримбл хорошо работал под кольцом, а также классно себя показывал россиянин Иван Ухов.

У казанцев же, как обычно, сохранял своими усилиями хоть какую-то интригу Джален Рейнольдс.

Вторую четверть также начали под аккомпанемент хозяев паркета. Снова Ухов отличился хорошим проходом и сделал счет 25:12.

Однако к середине второго отрезка казанцы сделали мощный рывок – тот же Рейнольдс и Маркос Найт прибавили в уверенности и стали набирать очки, приблизив свою команду почти вплотную в счете – 31:28. Андреас Пистиолис даже взял тайм-аут и стал активно кричать, чтобы его подопечные активнее двигали мяч. Это сработало – ЦСКА вновь оторвались на 10 очков (38:28). Так что десятиминутка получилась «качельной» с поочередным перехватом инициативы то одной, то другой команды. В итоге к большому перерыву команды подошли со счетом 43:35.

В третьей четверти «армейцы» продолжили свою методичную работу. На этот раз лидерство взял Тони Джекири, а на подпевке у него был Алекса Аврамович.

А в заключительной четверти казанцы едва не получили шанс, когда подобрались на 7 очков. Однако в один момент зачем-то сорвался под своим кольцом Рейнольдс, который просто оттолкнул соперника, что обернулось штрафными. Это стало точкой отсчета для очередного психологического перелома в пользу «армейцев». Мело Тримбл стал бросать отовсюду – и все залетало.

Когда за 2:15 до конца казанцы получили шанс на два штрафных при счете 89:80, Акун-Перселл промазал обе попытки. Тут стало понятно, что победитель определен заранее.

В итоге команды завергили игру со счетом 97:86 в пользу ЦСКА. Это второе поражение команды Велимира Перасовича подряд в регулярном чемпионате. В прошлом туре казанцы уступили «Зениту».

ЦСКА – УНИКС 97:86 (21:12, 22:23, 20:21, 34:30)

ЦСКА: Уэйр (9 + 3 пд + 4 гп), Тримбл (18 + 3 пд + 3 гп + 2 пх + 4 пт + 4 ф), Жан-Шарль (13 + 6 пд + 2 гп + 4 ф), М»Бай (17 + 3 гп), Курбанов (4 + 9 пд + 2 гп) – старт; Джекири (6 + 7 пд), Аврамович (11 + 2 гп + 3 пх), Ганькевич (н/в), Ухов (7 + 3 пд), Астапкович (9 + 5 пд + 3 гп), Карпенко (н/в), Антонов (3)…

УНИКС: Акун-Перселл (18 + 5 гп + 5 пт + 4 ф), Беленицкий (3), Кулагин (7 + 4 пд + 4 гп), Бако (14 + 8 пд), Лопатин (3 + 3 пд) – старт; Рэйнольдс (21 + 9 пд + 3 бш), Комолов (8), Лабейри (0), Найт (12 + 7 пд + 8 гп + 2 пх + 3 пт), Торопов (0), Илюк (н/в), Платунов (0)…