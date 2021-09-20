УНИКС усилился защитником из НБА

Сегодня казанский УНИКС подписал контракт на год с 33-летним американским атакующим защитником О Джей Мэйо (рост 196 см, вес 95 кг), за плечами которого 8 сезонов в Национальной Баскетбольной Ассоциации, сообщает клубная пресс-служба.

В 2008 году выпускник университета Южной Калифорнии Мэйо был выбран под 3-м номером драфта. В своем дебютном сезоне-2008/09 Мэйо был включен в символическую сборную новичков НБА. За 8 лет О Джей провел в сильнейшей лиге мира 573 матча (из них 327 — в стартовом составе) за «Мемфис», «Даллас» и «Милуоки», в среднем набирая 13.9 очка и делая 3.1 подбора, 2.9 передачи и 1 перехват за 30.9 минуты на паркете. Но большой карьеры в сильнейшей лиге мира у него не получилось.

В апреле 2018-го Мэйо перебрался в Пуэрто-Рико, где защищал цвета «Атлетикос де Сан-Херман». Последние два сезона новичок УНИКСа выступал за «Ляонин Флаинг Леопардс», которому дважды подряд помог выйти в финал чемпионата Китая. В 57 матчах КБА-2020/21 средняя статистика Мэйо составила 19.4 очка (44% реализации трехочковых), 4.8 подбора, 2.9 передачи и 1.4 перехвата за 27.8 минуты игрового времени. УНИКС станет первым европейским клубом в карьере американского защитника.

Если Мэйо сможет выйти на свой уровень времен игр в НБА, то этот игрок должен сильно помочь УНИКСу в чемпионате Единой лиги ВТБ, где казанцы стартуют 23 сентября дома с «Локомотивом-Кубанью».