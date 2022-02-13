УНИКС упрочил лидерство в лиге ВТБ, обыграв «Енисей»

В матче чемпионата Единой лиги ВТБ УНИКС на своем паркете обыграл красноярский «Енисей» со счетом 97:77.

Сегодня казанцы намеревались вернуть победную поступь в лиге ВТБ после досадного домашнего поражения от «Црвены звезды» в Евролиге. Игру с «Енисеем» они начали в таком сочетании: Джон Браун, Дмитрий Узинский, Вячеслав Зайцев, Марио Хезонья, Андрей Воронцевич.

В первой четверти команды сразу начали соревнования по броскам из-за дуги. В итоге УНИКС «настрелял» за эти 10 минут 6 «трех», гости — 4. Интересно, что сегодня Джон Браун впервые попал из-за дуги за два сезона в лиге ВТБ, в целом за 10 минут ему удалось набрать 13 очков. Итог перестрелки, 36:23.

Вторая четверть запомнилась рывком «Енисея» 9-0, на табло 48:41. Не без труда, но казанцы сумели нейтрализовать контрнаступление сибиряков и отбросить их на исходные позиции. Джон Браун забил и вторую треху — 55:41. Итог первой половины — 59:44, ключевые цифры: подбор 9-15, передачи 13-11, перехваты 8-1 и потери 2-12.

В третьем периоде почти три минуты УНИКС не мог набрать ни одного очка, 59:48. Но сосредоточившись, казанцы снова стали попадать. Джон Браун забил в третий раз из-за дуги — 70:51. Хезонья опять же дальним попаданием делает преимущество казанцев максимальным — 73:51. Словом, этот период хозяева уверенно оставили за собой. Давно не игравший Георгий Жбанов забил первым же касанием. На последний перерыв команды ушли при счете 78:58.

В середине последней четверти УНИКС играет чисто российским составом: Жбанов, Зайцев, Узинский, Воронцевич и Комолов. 88:61 после попадания Жбанова с фолом. Итог матча перестал вызывать сомнения, игра заметно успокоилась, итог — 97:77.

УНИКС (Казань) — «Енисей» (Красноярск) — 97:77 (36:23, 23:21, 19:14, 19:19). Самые результативные: Д. Браун (25), Хезонья (14+4 передачи) — Викторов (10), Р. Браун (17+7 подборов).

После 14 туров активе казанцев стало 12 побед при двух поражениях, первое место. В следующем туре 17 февраля на выезде в Казахстане УНИКС сыграет с «Астаной».