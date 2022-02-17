УНИКС упрочил лидерство в лиге ВТБ разгромом «Астаны»

В матче чемпионата Единой лиги ВТБ казанский УНИКС в Нур-Султане разгромил «Астану» со счетом 84:53. Победа упрочила лидерство казанцев в турнире.

Хотя изначально в теории шансов у хозяев было немного — 3 победы при 8 поражениях, девятое место в активе «Астаны» против 12-2 у УНИКСа, занимающего первое место в турнире, — предсказать исход встречи было сложно. Достаточно заметить, что в прошлом туре «Астана» обыграла дома одного из грандов лиги — краснодарский «Локомотив-Кубань» (87:83).

УНИКС же сегодня начал игру в таком составе: Джон Браун, Вячеслав Зайцев, Марио Хезонья, Дмитрий Узинский и Андрей Воронцевич.

В первой четверти казанцы никак не могли справиться с атаками соперника из-под кольца, 15:8. Лишь к концу периода за счет трехочковых попаданий Марко Списсу и Айзейи Кэнаана гости сумели сократить разрыв в счете, 20:16.

Во второй четверти поначалу «Астана» сохраняла свое преимущество — 28:21. Но в середине периода УНИКС наконец переломил ход борьбы, и за пять минут счет изменился на 30:38. Полетели у казанцев и дальние броски, как раз из-за дуги поставил точку в первой половине Хезонья. Ключевые цифры: подбор 15-25, передачи 7-6, перехваты 3-3, потери 5-4.

В третьей четверти УНИКС очень уверенно удержал «Астану» на дистанции в 10 и более очков. Единичные успешные атаки хозяев были нивелированы регулярным успешным нападением казанцев, в том числе дальними бросками. Таким образом Зайцев поставил красивую точку в четверти, 40:58.

В последней десятиминутке УНИКС просто добивал хозяев. Сначала казанцы отодвинули казахстанцев на дистанцию в 20 очков — 40:60, а потом и на 30 — 44:74. Лишь в концовке встречи, когда счет стал неприличным для «Астаны», гости немного успокоились. Итог, крупная победа — 53:84.

«Астана» (Нур-Султан, Казахстан) — УНИКС (Казань, Россия) — 53:84 (20:16, 10:22, 10:20, 13:26). Самые результативные: Хики (20+4 передачи), Спенсер (10+12 подборов) — Списсу (13), Хезонья (15+8 подборов), Кэнаан (17), Узинский (11).

Дома 6 марта казанцы примут белорусский «Цмоки-Минск». А 22 февраля в рамках Евролиги в Монако УНИКС встретится с одноименной командой.