УНИКС сыграет третий матч «бронзовой серии» плей-офф Единой лиги против «Локомотива»

Сегодня УНИКС проведет третий матч бронзовой серии плей-офф Единой лиги против «Локомотива-Кубань».

Серию до трех побед казанцы продолжат на гостевом паркете «Баскет-Холла» в Краснодаре. Игра под номером «три» состоится сегодня, 24 мая в 20.00 по московскому времени.

Четвертая встреча серии состоится также в Краснодаре 26 мая. Начало матча в 20.00 по московскому времени. Если для выявления победителя понадобится пятая игра, то серия переедет обратно в столицу Татарстана.

На данный момент после двух игр в Казани счет в противостоянии равный – 1:1. В первой игре верх со счетом 90:75 одержали казанцы. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Марио Хезонья, оформивший дабл-дабл из 36 очков и 12 подборов. В игре под номером «два» победили железнодорожники – 94:81. Лучшую результативность у краснодарцев продемонстрировал Эррик Макколлум, на счету которого 32 очка.

Стоит отметить, что в параллельной серии финала сражаются московский ЦСКА и питерский «Зенит». После двух матчей счет 2:0 в пользу армейского клуба. Третья встреча серии состоится завтра, 25 мая.