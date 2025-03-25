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На главную ТИ-Спорт 25 марта 2025 08:40

УНИКС сыграет сегодня на выезде с «Автодором» в матче чемпионата Единой лиги ВТБ

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УНИКС сыграет сегодня на выезде с «Автодором» в матче чемпионата Единой лиги ВТБ
Фото: unics.ru

УНИКС проведет сегодня встречу против «Автодора» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

Начало встречи в Саратове – в 18:00 по мск.

На минувших выходных казанцы победили дома «Локомотив-Кубань» со счетом 103:95. Самым результативным в составе УНИКСа в той встрече оказался Девон Акун-Перселл с 28 очками.

На данный момент казанский клуб занимает третье место в таблице Единой лиги ВТБ.

«Автодор» располагается на седьмой строчке.

#БК Уникс #баскетбол #спорт
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