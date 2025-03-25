УНИКС сыграет сегодня на выезде с «Автодором» в матче чемпионата Единой лиги ВТБ
УНИКС проведет сегодня встречу против «Автодора» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
Начало встречи в Саратове – в 18:00 по мск.
На минувших выходных казанцы победили дома «Локомотив-Кубань» со счетом 103:95. Самым результативным в составе УНИКСа в той встрече оказался Девон Акун-Перселл с 28 очками.
На данный момент казанский клуб занимает третье место в таблице Единой лиги ВТБ.
«Автодор» располагается на седьмой строчке.