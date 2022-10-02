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Спорт
2 октября 2022  10:38

УНИКС сыграет с «Зенитом» в Санкт-Петербурге в стартовом матче Единой лиги

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Сегодня, 2 октября, состоится первый матч в рамках Единой лиги, в котором казанский УНИКС сыграет в Санкт-Петербурге против «Зенита». Начало игры, в 14.00 по московскому времени.

В минувшем сезоне казанский клуб стал бронзовым призером Единой Лиги. «Зенит», в свою очередь, впервые в истории стал чемпионом, в финале победив московский ЦСКА.

Напомним, на прошлой неделе команды приняли участие в Суперкубке Единой лиги в Москве. «Зенит» снова стал чемпионом, а УНИКС забрал бронзовые медали.

Ранее «ТИ-Спорт» опубликовал материал об итогах Суперкубка и подготовке казанского клуба к старту сезона. 

#баскетбол #БК Уникс #единая лига втб
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