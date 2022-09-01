УНИКС сыграет с «Зенитом» в Санкт-Петербурге в первом матче межсезонья

Сегодня, 1 сентября, УНИКС проведет первый матч в рамках подготовки к старту сезона.

В Санкт-Петербурге команда Велимира Перасовича сыграет против действующего чемпиона Единой лиги «Зенита». Начало встречи, в 19.00 по московскому времени.

Стоит отметить, что уже 3 сентября команды сыграют снова. 5 и 6 сентября казанцы примут дома пермскую «Парму». 10-11 сентября УНИКС сыграет в Нижнем Новгороде на Кубке Хайретдинова с участием хозяев, «Самары» и «Минска». 16-17 сентября в «Баскет-холле» казанцы сыграют с дебютантом лиги ВТБ «Самарой».

Наконец, 22-25 сентября в Москве команда Перасовича стартует в новом сезоне в Суперкубке лиги ВТБ, где сыграют четыре лучших команды лиги по итогам минувшего сезона: «Зенит», ЦСКА, УНИКС, «Локомотив-Кубань» и две приглашенные иностранные команды.

Ранее известный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский высоко оценил летнюю селекцию УНИКСа.