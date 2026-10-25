УНИКС сыграет с «Уралмашем» в Екатеринбурге в рамках WINLINE Basket Cup

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Казанский УНИКС 25 октября встретится с екатеринбургским «Уралмашем» в матче внутрисезонного турнира WINLINE Basket Cup. Действующий вице-чемпион Единой лиги ВТБ и Кубка отправился на выезд в Екатеринбург. Для обеих команд эта игра станет первой в группе «Б» нового розыгрыша турнира, сообщает пресс-служба клуба.

Соперники встречались совсем недавно – 14 октября в рамках Единой лиги ВТБ. Тогда подопечные Милана Каракаша уверенно обыграли «Уралмаш» со счетом 95:84. Теперь казанцы постараются повторить успех, а екатеринбургская команда рассчитывает воспользоваться преимуществом домашней площадки и взять реванш.

В чемпионате Единой лиги ВТБ УНИКС занимает второе место с пятью победами и одним поражением. «Уралмаш» выиграл три из семи матчей и располагается на шестой строчке турнирной таблицы.

Предстоящая встреча станет 14-й между командами в Единой лиге ВТБ и WINLINE Basket Cup. Пока преимущество на стороне казанцев: они выиграли 11 матчей, а екатеринбуржцы – два.

В прошлом розыгрыше внутрисезонного кубка соперники обменялись победами. 13 декабря УНИКС разгромил «Уралмаш» в первом домашнем матче турнира со счетом 97:75. Эта победа стала для казанцев восьмой подряд в истории встреч с екатеринбургской командой.

Однако 14 января УНИКС уступил «Уралмашу» в гостевом матче со счетом 74:77. Встреча получилась напряженной: лидер менялся десять раз, а счет шесть раз становился равным. К тому моменту уральцы набрали хороший ход.

Это поражение стало для казанцев первым во всех турнирах за более чем два месяца – с 6 декабря предыдущего года.