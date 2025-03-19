УНИКС сыграет с «Уралмашем» в Екатеринбурге в рамках Единой лиги ВТБ

Фото: unics.ru

Казанский УНИКС сегодня сразится с екатеринбургским «Уралмашем» в гостях.

В воскресенье казанский клуб на выезде разгромил проблемную «Самару» со счетом 120:64. Таким образом, «зеленые» одержали третью победу подряд. Перед этим они нанесли поражение московскому МБА и пермской «Парме». Однако казанцы все равно остаются на третьем месте в турнирной таблице Единой лиги ВТБ. В активе казанцев сейчас 30 выигранных матчей.

«Уралмаш» свой последний поединок в Единой лиге провел 11 марта, когда разгромил «Нижний Новгород» со счетом 84:58. После этого команда Ростислава Вергуна отправилась уже в Нижний Новгород, где сыграла в «Финале четырех» Кубка России. 14 марта в полуфинале турнира «Уралмаш» с крупной разницей сыграл с МБА – 84:58. В финале уральская команда вновь оказалась сильнее «Нижнего Новгорода» со счетом 78:59. В турнирной таблице «Уралмаш» расположился на пятой строчке и в ближайшее время свои позиции не потеряет.

Начало сегодняшней встречи назначено на 18:00 по московскому времени.