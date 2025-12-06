УНИКС сыграет с саратовским «Автодором» в гостях

Фото: unics.ru

В матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ саратовский «Автодор» сегодня на своей площадке сыграет с казанским УНИКСом. Обе команды подходят к игре с разным, но острым набором проблем.

УНИКС подходит к матчу после поражения от «Пармы», которое во многом объясняется травмами ключевых исполнителей. Вопрос возвращения американской пары – разыгрывающего Пэриса Ли и форварда Дишона Пьера – становится главным для команды. По последней информации, оба игрока близки к восстановлению, а Пьер мог дебютировать еще в прошлом туре. Их появление на паркете значительно разгрузило бы главного тренера Велимира Перасовича в построении игры.

Несмотря на неудачи, статистика УНИКСа зеркально повторяет результаты другого гранда – ЦСКА: оба коллектива имеют по два поражения в чемпионате, причем нанесенных друг другом и «Пармой». Но даже в ослабленном составе казанцы на бумаге смотрятся фаворитами в предстоящем поединке против невезучего «Автодора».

В стане «Автодора» завершился очередной эксперимент с легионером. Американский форвард Алекс Хэмилтон, проведший в команде почти два месяца, покинул ее еще 26 ноября. Официальная причина – игрок не вписался в коллектив. На фоне этой рокировки позитивной новостью стало продление контракта с россиянином Алексеем Мотовиловым до конца сезона – шаг, которого давно ждали болельщики.

Однако главному тренеру приходится в сжатые сроки перестраивать схемы игры, лишившись одного из иностранных игроков. Стоит отметить, что даже с Хэмилтоном в составе «Автодор» не сумел одержать ни одной победы, что лишь подчеркивает глубину проблем коллектива.

Матч «Автодор» – УНИКС стартует сегодня в 14:00 по московскому времени.