УНИКС сыграет дома с «Нижним Новгородом»

УНИКС сыграет дома в лиге ВТБ с «Нижним Новгородом», проведение матча анонсировала клубная пресс-служба.

Ранее в январе из-за большого количества положительных результатов теста на коронавирус по просьбе УНИКСа были перенесены три матча — в Мадриде с «Реалом», Монако и Милане с одноименными командами. В казанской команде признали, что не могут набрать требуемых по регламенту турнира восьмерых здоровых игроков при клубной заявке в 15 баскетболистов основного состава.

И в лиге ВТБ уже перенесли несколько матчей из-за Covid-19. Поэтому вопросов перед воскресным домашним матчем УНИКСа с «Нижним Новгородом» было немало.

Президент казанского клуба Евгений Богачев рассказал корреспонденту ИА «Татар-информ», что команда готовится к встрече с нижегородцами в штатном режиме.

После десяти туров регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ в активе УНИКСа 8 побед при двух поражениях, второе место. Матч УНИКС — «Нижний Новгород» состоится 16 января в казанском «Баскет-холле», начало встречи в 18:00.