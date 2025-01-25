УНИКС сыграет с московским МБА в гостях

Фото: unics.ru

Казанский УНИКС сегодня гостит у московского клуба МБА-МАИ в очередном матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

В субботу МБА сотворили сенсацию, выбив из розыгрыша Кубка России действующих чемпионов, московский ЦСКА. Впрочем, и в первенстве команда Василия Карасева показывает неплохие результаты – за последние три матча в регулярном чемпионате МБА одержал две победы. В предыдущем туре москвичи уверенно обыграли пермскую «Парму» со счетом 91:76. Теперь МБА занимает десятую строчку в туринирной таблице Единой лиги.

УНИКС же идет по невероятной победной серии, одержав уже одиннадцать побед подряд. В случае виктории в сегодняшнем матче будет повторен рекорд питерского «Зенита» по победам, следующим подряд. Команда Велимира Перасовича располагается на второй строчке в турнирной таблице с 49 очками в активе, отставая от московского ЦСКА лишь на одно очко.

Сегодняшний матч между МБА и УНИКСом стартует в 14:30 по московскому времени на площадке московского «Баскет Холла».