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На главную ТИ-Спорт 25 января 2025 09:03

УНИКС сыграет с московским МБА в гостях

УНИКС сыграет с московским МБА в гостях
Фото: unics.ru

Казанский УНИКС сегодня гостит у московского клуба МБА-МАИ в очередном матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

В субботу МБА сотворили сенсацию, выбив из розыгрыша Кубка России действующих чемпионов, московский ЦСКА. Впрочем, и в первенстве команда Василия Карасева показывает неплохие результаты – за последние три матча в регулярном чемпионате МБА одержал две победы. В предыдущем туре москвичи уверенно обыграли пермскую «Парму» со счетом 91:76. Теперь МБА занимает десятую строчку в туринирной таблице Единой лиги.

УНИКС же идет по невероятной победной серии, одержав уже одиннадцать побед подряд. В случае виктории в сегодняшнем матче будет повторен рекорд питерского «Зенита» по победам, следующим подряд. Команда Велимира Перасовича располагается на второй строчке в турнирной таблице с 49 очками в активе, отставая от московского ЦСКА лишь на одно очко.

Сегодняшний матч между МБА и УНИКСом стартует в 14:30 по московскому времени на площадке московского «Баскет Холла».

#БК Уникс #единая лига втб
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