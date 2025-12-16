УНИКС сыграет с МБА на своем паркете в рамках Единой лиги ВТБ

Фото: unics.ru

Казанский УНИКС на своей домашней арене сыграет с московским «МБА-МАИ» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

Команда под руководством Велимира Перасовича успешно совмещает борьбу за лидерство в чемпионате с выступлениями в Кубке ВТБ. Накануне этой встречи, в рамках группового этапа турнира Winline Basket Cup, УНИКС провел убедительный матч на своем паркете, уверенно обыграв екатеринбургский «Уралмаш» со счетом 97:75 (28:18, 19:14, 27:15, 23:28).

МБА-МАИ, в свою очередь, полностью сосредоточен на чемпионате и демонстрирует хорошую форму, одержав три победы подряд. В своем последнем матче 10 декабря московская команда на домашней площадке добилась тяжелой, но важной победы над саратовским «Автодором» — 95:90 (25:32, 23:14, 21:22, 26:22). Несмотря на не лучшее начало игры, МБА сумел переломить ход встречи и в напряженной концовке взял верх.

Стартовое вбрасывание мяча назначено на 19:00 по московскому времени, на паркете казанского «Баскет Холла»