УНИКС сыграет с «Локомотивом-Кубань» в матче WINLINE Basket Cup

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Казанский УНИКС сегодня сыграет с краснодарским «Локомотивом-Кубань» в матче WINLINE Basket Cup. Встреча завершит выездную серию казанцев. Обе команды начали турнир с побед и входят в число лидеров группы Б, сообщает пресс-служба УНИКСа.

УНИКС 25 октября обыграл «Уралмаш» в Екатеринбурге со счетом 69:68. «Локомотив-Кубань» двумя неделями ранее победил сербский ФМП в Белграде – 90:76. Одним из главных героев матча стал американский защитник Трэвелин Куин, набравший 29 очков. Сейчас краснодарцы опережают казанцев только по разнице забитых и пропущенных очков.

В Единой лиге ВТБ «Локомотив-Кубань» занимает второе место с семью победами и одним поражением. УНИКС идет следом с семью победами и двумя поражениями.

К предстоящей встрече краснодарцы подходят с серией из пяти побед подряд в чемпионате. В последнем матче они разгромили дома «Парму» со счетом 106:84. Куин набрал 26 очков, сделал шесть подборов и отдал три передачи.

Команда Томислава Томовича уверенно играет как дома, так и на выезде. Единственное поражение в чемпионате она потерпела от ЦСКА в Москве – 84:87. В составе краснодарцев также выделяется капитан Патрик Миллер, который в среднем набирает 18,9 очка и делает 6,6 передачи за матч.