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На главную ТИ-Спорт 5 апреля 2025 10:03

УНИКС сыграет с «Локомотивом-Кубанью» в гостевом поединке

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УНИКС сыграет с «Локомотивом-Кубанью» в гостевом поединке
Фото: unics.ru

УНИКС сыграет в гостях у краснодарского «Локомотива-Кубани» в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

Команда Велимира Перасовича располагается на третьем месте в таблице за три тура до конца регулярки, практически потеряв шансы подняться выше. На данный момент УНИКС выиграл в семи матчах подряд. 29 марта УНИКС на домашней площадке в Казани обыграл «Нижний Новгород» – 76:68 (21:14; 16:16; 17:23; 22:15).

Краснодарцы тоже доигрывают регулярный чемпионат без больших турнирных задач. Они расположились на четвертом месте в таблице Единой лиги ВТБ. В среду «Локомотив» на домашнем паркете уверенно обыграл аутсайдеров из «Астаны». Встреча завершилась со счетом 102:82 (24:24; 18:16; 31:21; 29:21).

Между собой «Локомотив-Кубань» и УНИКС в последний раз играли 22 марта во втором круге регулярного чемпионата. Тогда УНИКС в результативном матче одержал победу со счетом 103:95 (25:26; 21:20; 25:29; 32:20).

Стартовое вбрасывание мяча в сегодняшнем матче назначено на 14:30 по московскому времени.

#БК Уникс #локомотив-кубань #единая лига втб
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