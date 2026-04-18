УНИКС сыграет с «Енисеем» в Красноярске в рамках выездной серии

Казанский УНИКС (31-7) продолжает выездную серию после недели, проведенной в Санкт-Петербурге. Следующий матч команда проведет в Красноярске – самой восточной точке Единой лиги ВТБ, где сыграет с «Енисеем» (15-23). Об этом сообщает пресс-служба УНИКСа.

Обе команды уже решили задачи регулярного чемпионата и могут сосредоточиться на подготовке к плей-офф через оставшиеся официальные встречи. УНИКС гарантировал себе второе место в таблице, а «Енисей» завершит регулярку на восьмой позиции и в первом раунде встретится с ЦСКА.

Главный тренер казанцев Велимир Перасович обозначил приоритет на концовку сезона: команда сосредоточится на адаптации новичков и улучшении игровых взаимодействий, чтобы подойти к четвертьфиналу в оптимальной форме.

Красноярский клуб начал сезон с шести поражений подряд, однако затем команда под руководством Йовицы Арсича прибавила, выиграла пять из следующих шести матчей и закрепилась в зоне плей-офф. «Енисей» особенно уверенно играет дома – на своей площадке команда одержала 10 из 15 побед в сезоне. В середине января состав усилил 27-летний защитник Даниил Касаткин.

В предыдущем туре «Енисей» с вернувшимся после травмы лидером Данилой Тасичем обыграл дома МБА-МАИ со счетом 85:80, осложнив сопернику борьбу за шестое место. Все игроки стартовой пятерки хозяев набрали двузначное количество очков. Самым результативным стал американский защитник Доминик Артис – 23 очка, 8 подборов, 4 передачи, 2 перехвата и блок-шот.

Статистика личных встреч говорит в пользу УНИКСа: в Единой лиге ВТБ казанцы одержали 26 побед при 4 поражениях. Команда выиграла девять последних матчей против «Енисея», включая все три встречи текущего сезона – 93:67 в Красноярске и 88:74, 87:73 в Казани.

Перед игрой у УНИКСа есть кадровые потери: к Пэрису Ли в списке травмированных добавился Дмитрий Кулагин, который не смог доиграть последний матч с «Зенитом». У «Енисея» еще в декабре выбыл до конца сезона форвард Артем Антипов из-за разрыва крестообразной связки колена.

По статистике УНИКС лидирует в лиге по результативным передачам (21,9), блок-шотам (4,3) и данкам (3,8), а также занимает второе место по коэффициенту эффективности (105,8) и подборам (38,3). «Енисей» входит в тройку лучших команд по подборам в нападении (12,4) и находится в числе шести сильнейших по перехватам (7,3).

В сезоне-2015/16 за «Енисей» выступал нынешний защитник УНИКСа Денис Захаров.