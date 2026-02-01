УНИКС сыграет с ЦСКА в Москве в матче за лидерство в чемпионате

Фото: © Ильнар Тухбатов / «Татар-информ»

Казанский УНИКС сегодня проведет WINLINE Матч недели против действующего чемпиона страны и прямого конкурента в турнирной таблице – ЦСКА. К экватору чемпионата московский клуб занимает первое место, имея показатель 22 победы и 2 поражения и проведя на одну игру больше соперника, сообщили в Телеграм-канале УНИКСа.

УНИКС с результатом 21-2 располагается на второй строчке. Победитель очного противостояния единолично возглавит таблицу.

ЦСКА не знает поражений уже около двух с половиной месяцев и владеет самой продолжительной действующей победной серией в турнире – 13 матчей. В этот отрезок вошли две домашние победы над петербургским «Зенитом» со счетом 93:88 и 93:90, а также выездной успех в Краснодаре в матче с «Локомотивом-Кубань» – 95:90.

Кроме того, в декабре и январе армейцы дважды обыграли «Парму», которую ранее уступили на старте чемпионата. Московская команда взяла реванш с крупным счетом – 93:55 и 92:82.

Самый титулованный клуб страны располагает качественным подбором игроков на всех позициях, однако особенно выделяется задняя линия. Дуэт американских разыгрывающих – 30-летнего Мело Тримбла и 36-летнего Каспера Уэйра – способен в одиночку повлиять на исход матча.

Тримбл, признанный самым ценным игроком ноября и MVP серий плей-офф последних двух сезонов, стал ключевой фигурой победного матча недели в Краснодаре против «Локомотива-Кубань». В той встрече, завершившейся со счетом 95:90 в овертайме, он набрал 35 очков, повторив свой личный рекорд результативности в турнире.

Каспер Уэйр в каждом из шести матчей 2026 года набирал двузначное количество очков. В последнем выездном туре против «Енисея», завершившемся победой ЦСКА со счетом 79:66, он записал на свой счет 31 очко, повторив личный рекорд результативности в сезоне.

С момента последней очной встречи УНИКСа и ЦСКА в Казани изменения произошли и в передней линии московской команды. В конце осени состав армейцев пополнил 31-летний сербский центровой Лука Митрович, ранее выступавший за белградскую «Црвену Звезду». В январе клуб, в свою очередь, покинул нигерийский «большой» Тони Джекири.