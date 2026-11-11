news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
На главную ТИ-Спорт 11 ноября 2026 08:00

УНИКС сыграет с «Бетсити Пармой» в Перми

Читайте нас в
УНИКС сыграет с «Бетсити Пармой» в Перми
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Казанский УНИКС проведет матч 9-го тура регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против «Бетсити Пармы» (Пермский край).

Игра пройдет на площадке УДС «Молот» в Перми, начало — в 17:30 по московскому времени. УНИКС продолжает пятиматчевое выездное турне.

В минувшем туре бело-зеленые в волжском дерби обыграли саратовский «Автодор» (79:62) и поднялись на третье место.

Самым результативным игроком той встречи стал Джален Рейнольдс, набравший 20 очков и добавивший к ним 6 подборов.

Эффективно действовал и Лука Шаманич: 17 очков, 9 подборов и лучший в составе обоих клубов показатель эффективности (25).

news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое
Татарстанцы старше 70 лет все чаще слушают музыку и играют онлайн в сети Билайна

Татарстанцы старше 70 лет все чаще слушают музыку и играют онлайн в сети Билайна

10 ноября 2026
«Первый трест» – в тройке лидеров премии BRICS Property Awards

«Первый трест» – в тройке лидеров премии BRICS Property Awards

10 ноября 2026
Новости партнеров