УНИКС сыграет с «Бетсити Пармой» в Перми

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Казанский УНИКС проведет матч 9-го тура регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против «Бетсити Пармы» (Пермский край).

Игра пройдет на площадке УДС «Молот» в Перми, начало — в 17:30 по московскому времени. УНИКС продолжает пятиматчевое выездное турне.

В минувшем туре бело-зеленые в волжском дерби обыграли саратовский «Автодор» (79:62) и поднялись на третье место.

Самым результативным игроком той встречи стал Джален Рейнольдс, набравший 20 очков и добавивший к ним 6 подборов.

Эффективно действовал и Лука Шаманич: 17 очков, 9 подборов и лучший в составе обоих клубов показатель эффективности (25).