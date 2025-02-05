УНИКС сыграет против команды своего бывшего тренера Евгения Пашутина

Фото: unics.ru

Сегодня УНИКС будет встречаться с пермской «Пармой», во главе которой работает бывший наставник УНИКСа Евгений Пашутин.

Казанская команда в своем последнем матче с крупной разницей на выезде переиграла «Пари НН» со счетом 87:67. Эта победа стала уже четырнадцатой для команды Велимира Перасовича, что является повторением рекорда казанского клуба в Единой лиге ВТБ. После того как ЦСКА в параллельном матче уступил питерскому «Зениту», казанцы вышли на чистое первое место в турнирной таблице.

Пермяки же в последнем туре неожиданно проиграли «Самаре», объявившей себя банкротом. «Парма» развалилась в заключительной четверти и в итоге проиграла со счетом 78:86. Команда Евгения Пашутина идет в середине турнирной таблицы, на седьмом месте, с 42 очками в активе.

Сегодняшняя встреча стартует в 17:30 по московскому времени.