На главную ТИ-Спорт 19 ноября 2025 11:20

УНИКС сыграет против «Енисея»

Сегодня в рамках Единой лиги ВТБ казанский УНИКС сыграет против «Енисея» дома на паркете «Баскет-холла». Начало матча – в 19:30 мск.

Напомним, в последнем принципиальном матче УНИКС обыграл московское ЦСКА со счетом 76:75.

В настоящий момент татарстанцы возглавляют турнирную таблицу с 19 очками. На втором месте – московское ЦСКА, на третьей строчке – краснодарский «Локомотив-Кубань».

Предстоящий соперник казанцев – красноярский «Енисей» – обыграл накануне дома «Уралмаш» (88:86) и идет на 8-м месте.

#БК Уникс #единая лига втб
