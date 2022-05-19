УНИКС сыграет первый матч серии за бронзу плей-офф Единой лиги против «Локомотива»

Сегодня УНИКС проведет первую игру серии за третье место в плей-офф Единой лиги против краснодарского «Локомотива».

Серию до трех побед казанский клуб начнет на домашнем паркете. Первая встреча бронзовой серии состоится сегодня, 19 мая, в Казани в 19.30 по московскому времени. Вторая игра пройдет также в казанском «Баскет-Холле» 21 мая в 14:30.

Третья и, в случае необходимости, четвертая игры серии состоятся в Краснодаре 24 и 26 мая, соответственно. Обе игры начнутся в 20.00 по московскому времени. Если для выявления победителя понадобится пятый матч, то серия переедет обратно в Казань.

Напомним, в полуфинальных сериях и УНИКС, и «Локомотив» уступили со счетом 1:3. Казанцы проиграли питерскому «Зениту», а южане московскому ЦСКА.

Стоит отметить, что в финале сразятся ЦСКА и «Зенит». Сине-бело-голубые впервые в своей карьере вышли в финал Единой Лиги. В свою очередь, ЦСКА является самой титулованной командой турнира. На счету армейцев десять побед и девять из них подряд.