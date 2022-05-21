УНИКС сыграет первый матч «бронзовой серии» плей-офф Единой лиги против «Локомотива»

Сегодня УНИКС проведет второй матч бронзовой серии плей-офф Единой лиги против «Локомотива-Кубань».

Серию до трех побед казанский клуб продолжит на домашнем паркете «Баскет-Холла» в Казани. Вторая встреча противостояния за третье место состоится сегодня, 21 мая, в Казани в 14.30 по московскому времени.

Третья и, в случае необходимости, четвертая игры серии состоятся в Краснодаре 24 и 26 мая, соответственно. Обе игры начнутся в 20.00 по московскому времени. Если для выявления победителя понадобится пятый матч, то серия переедет обратно в Казань.

В первой игре противостояния верх со счетом 90:75 одержали казанцы. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Марио Хезонья, оформивший дабл-дабл из 36 очков и 12 подборов. В составе краснодарского клуба отличился Джонатан Мотли, записавший на свой счёт дабл-дабл из 27 очков и 12 подборов.

Напомним, в полуфинальных сериях и УНИКС, и «Локомотив» уступили со счетом 1:3. Казанцы проиграли питерскому «Зениту», а краснодарцы московскому ЦСКА.

Стоит отметить, что в финале сразятся ЦСКА и «Зенит». После первого матча счет 1:0 в пользу армейского клуба.