news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
На главную ТИ-Спорт 10 января 2026 09:35

УНИКС сыграет на выезде против «Самары» в матче Единой лиги ВТБ

Читайте нас в
Телеграм
УНИКС сыграет на выезде против «Самары» в матче Единой лиги ВТБ
Фото: unics.ru

Казанский УНИКС сегодня встретится на выезде с БК «Самара». Для команды Велимира Перасовича это будет второй матч в 2026 году. Начало встречи в Самаре в 16:00 по московскому времени.

УНИКС продолжает делить первое место с московским ЦСКА в турнирной таблице Единой лиги ВТБ. Самарцы по-прежнему замыкают турнирную таблицу.

В прошлом матче казанцы обыграли (81:77) в Краснодаре местный «Локомотив-Кубань».

История противостояний УНИКСа и «Самары» насчитывает 12 матчей. Подавляющее преимущество на стороне казанцев – 11:1. Подопечные Велимира Перасовича не проигрывали самарцам 9 встреч подряд.

Напомним, из-за травм сегодняшний матч против «Самары» пропустят защитники Пэрис Ли, Си Джей Брайс и Роман Илюк. А также форвард Дишон Пьер.

#уникс
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Татарские певцы о погибшем в авиакатастрофе Ильясе Гимадутдинове: «Неужели сглазили?»

Татарские певцы о погибшем в авиакатастрофе Ильясе Гимадутдинове: «Неужели сглазили?»

9 января 2026
Отделение СФР по РТ: в 2026 году появится новая семейная выплата

Отделение СФР по РТ: в 2026 году появится новая семейная выплата

9 января 2026