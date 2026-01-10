УНИКС сыграет на выезде против «Самары» в матче Единой лиги ВТБ

Фото: unics.ru

Казанский УНИКС сегодня встретится на выезде с БК «Самара». Для команды Велимира Перасовича это будет второй матч в 2026 году. Начало встречи в Самаре в 16:00 по московскому времени.

УНИКС продолжает делить первое место с московским ЦСКА в турнирной таблице Единой лиги ВТБ. Самарцы по-прежнему замыкают турнирную таблицу.

В прошлом матче казанцы обыграли (81:77) в Краснодаре местный «Локомотив-Кубань».

История противостояний УНИКСа и «Самары» насчитывает 12 матчей. Подавляющее преимущество на стороне казанцев – 11:1. Подопечные Велимира Перасовича не проигрывали самарцам 9 встреч подряд.

Напомним, из-за травм сегодняшний матч против «Самары» пропустят защитники Пэрис Ли, Си Джей Брайс и Роман Илюк. А также форвард Дишон Пьер.