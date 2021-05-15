УНИКС стартует в полуфинале Лиги ВТБ 18 мая

Лига ВТБ обнародовала календарь полуфинальных матчей турнира. Казанский УНИКС начнет спор за выход в финал 18 мая.

Казанцы сыграют в полуфинале с краснодарским «Локомотивом-Кубанью». Серия будет длиться до трех побед. Она начнется в Краснодаре, поскольку у кубанцев преимущество своей площадки. Они завершили регулярный чемпионат на втором месте, тогда как казанцы — на третьем.

«Локомотив-Кубань» 18 и 20 мая примет УНИКС у себя дома, а 23 мая игра пройдет в казанском «Баскет-холле». При необходимости четвертый матч состоится в Казани же, а пятый — в Краснодаре.

Во втором полуфинале сыграют победитель регулярного чемпионата питерский «Зенит» и победитель пары ЦСКА (Москва) — «Нижний Новгород», где в серии до двух побед пока ничья, 1–1.