Сегодня Единая лига ВТБ опубликовала расписание матчей четвертьфинала плей-офф. УНИКС начнет игры на выбывание 12 мая в Казани, его соперником станет польская команда «Зелена Гура».
Серии 1/4 финала будут проходить до двух побед. Команда с более высоким посевом начинает игры на своей площадке.
УНИКС, третий посев, первый матч с «Зелена Гура» (6) проведет дома 12 мая. Ответный пройдет 14 мая в Польше, при необходимости через день соперники сыграют в Казани.
В остальных четвертьфиналах встретятся «Зенит» (1) и «Парма» (8), «Локомотив-Кубань» (2) и «Химки» (7), ЦСКА (4) и «Нижний Новгород» (5).
27 апреля в Монако казанцы начинают финальную серию (до двух побед) Кубка Европы с одноименной командой.
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УНИКС стартует в плей-офф лиги ВТБ 12 мая
Сегодня Единая лига ВТБ опубликовала расписание матчей четвертьфинала плей-офф. УНИКС начнет игры на выбывание 12 мая в Казани, его соперником станет польская команда «Зелена Гура».