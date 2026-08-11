УНИКС стартует на Кубке Кондрашина и Белова матчем против «Пармы»

Фото: vtb-league.com

Казанский баскетбольный клуб УНИКС участвует в традиционном предсезонном турнире — Кубке Владимира Кондрашина и Александра Белова, сообщает пресс-служба клуба.

Для команды это выступление станет четвертым подряд, что подчекивает статус турнира как важного этапа подготовки к новому сезону.

Мемориал прославленных советских тренеров и игроков пройдет 7 и 8 сентября в баскетбольном центре Санкт-Петербурга. Компанию УНИКСу по составу участников составят хозяин площадки «Зенит», а также «Бетсити Парма» из Перми и московская МБА.

Жеребьевка полуфинальных пар определила соперника подопечным Милана Каракаша. В первом полуфинальном матче казанцам предстоит встретиться с пермской «Пармой». Вторую путёвку в финал оспорят «Зенит» и МБА.

Полное расписание игрового дня выглядит следующим образом:

7 сентября

— 16:30 — Полуфинал 1: УНИКС (Казань) — «Бетсити Парма» (Пермь)

— 19:30 — Полуфинал 2: «Зенит» (Санкт-Петербург) — МБА (Москва)

8 сентября

— 16:30 — Матч за третье место

— 19:30 — Финал

Отметим, что для УНИКСа этот турнир станет не только проверкой боевых кондиций, но и возможностью взять реванш за прошлые поражения или, наоборот, упрочить победные традиции. Информация о ходе турнира будет доступна в официальных каналах клуба.