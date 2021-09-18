УНИКС стартовал в сезоне с поражения

Сегодня стартовал сезон в российском баскетболе. В полуфинальном матче Суперкубка Единой лиги ВТБ казанский УНИКС проиграл питерскому «Зениту» со счетом 76:83.

Суперкубок проводится впервые. В нем участвуют четыре сильнейшие по итогам прошлого сезона команды Лиги ВТБ. В первом полуфинале встретились УНИКС и «Зенит». Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль перед матчем был предельно осторожен в ожиданиях.

«В этом году, думаю, для нас немного рано начинать выступать уже на хорошем уровне, сейчас мы далеки от того уровня, который хотим показывать в игре. Конечно, мы готовы сражаться и бороться, но нам нужно время: у нас много новых игроков. Нам необходимо время, чтобы прийти к тому уровню, на котором мы должны быть. Конечно, все команды сейчас еще только в начале пути, мы все в одной ситуации. Мы хотим показать хороший баскетбол, хорошую игру и, если получится, выйти в финал», — прокомментировал специалист сложившуюся ситуацию клубной пресс-службе.

Казанцы выставили сегодня следующий стартовый состав: Лоренцо Браун, Марио Хезонья, Дмитрий Узинский, Тони Джекири и Андрей Воронцевич. Добавим, что казанцев в Москве поддерживал клубный маскот.

В первой четверти лучше стартовал УНИКС, сразу же полетели у казанцев дальние броски, 11:8 от рук Узинского. Затем Хезонья два разу кряду попал из-за дуги — 21:14. Но и питерцы пристрелялись издали, логичный итог перестрелки — 23:23.

В середине второго периода после сольного прохода Лоренцо Брауна счет стал 34:26. Но подбор был за питерцами, 37:37 за три минут до большого перерыва. И вот уже «Зенит» впереди, 39:40. Таким образом, четверть и первая половина остались за питерцами, 41:46.

В третьей четверти Джон Браун сократил разрыв в счете до минимума — 45:46. Перехваты помогли УНИКСу, 11–5. А Джекири из-под кольца вернул казанцам преимущество — 49:47. Но за счет трехочковых питерцы снова вышли вперед — 53:60. Вновь четверть осталась за «Зенитом», 57:65.

В начале заключительной десятиминутки четвертый фол получил один из лидеров УНИКСа Воронцевич. В середине четверти «Зенит» был впереди — 65:71, что стало следствием 12-го дальнего попадания питерцев. А перехваты по-прежнему были за казанцами, Хезонья перехватил мяч и сам забил — 71:74 за три минуты до конца.

В итоге первый очный спор команд в сезоне (впереди минимум четыре встречи казанцев и питерцев в Лиге ВТБ и Евролиге) остался за «Зенитом», 76:83. Завтра УНИКС в матче за третье место сыграет с проигравшим во втором полуфинале ЦСКА (Москва) — «Локомотив-Кубань» (Краснодар).

УНИКС (Казань) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 76:83 (23:23, 18:23, 16:19, 19:18).

Самые результативные: Хезонья (22 + 4 подбора + 4 перехвата), Канаан (12), Д.Браун (12 + 5 подборов + 4 перехвата) — Напьер (33), Мики (13), Бэрон (11).