УНИКС обыграл «Локомотив-Кубань» в Казани

В первом матче серии плей-офф Единой лиги ВТБ за третье место казанский УНИКС на своей площадке уверенно обыграл краснодарский «Локомотив-Кубань» со счетом 90:75.

Казанцы начали матч в таком сочетании: Лоренцо Браун, Георгий Жбанов, Марио Хезонья, Артем Клименко и Андрей Воронцевич. Не попали в состав О Джей Мэйо и Иван Лазарев.

В первой четверти хозяева не позволили ни разу сравнять счет. 5:1 после «трехи» Воронцевича, 19:12 после дальнего попадания Артема Комолова. Но к концу периода игра выровнялась, южане сократили разрыв в счете до минимума — 21:20.

Во втором периоде сразу два подряд точных дальних броска Марко Списсу и Комолова позволили УНИКСу повести со счетом 29:20. Но позже уже гости выходят вперед, казанцы слишком часто ошибаются — 42:43.

В третьей четверти упорная и равная борьба продолжилась с новой силой — 62:62. Но рывок Хезоньи в концовке периода, набравшего шесть очков подряд, вновь отодвинул «Локомотив» на дистанцию в 9 очков, 71:62.

Заключительные 10 минут прошли под диктовку казанцев. УНИКС впервые вышел вперед с преимуществом в 10 очков — 74:64. И в дальнейшем, несмотря на потерю Уильяма Мосли, получившего пять фолов, хозяева довели дело до победного конца, 90:75. Прекрасный матч провел Хезонья. Он забил 11 штрафных из11, набрал 36 очков, сделал 12 подборов и 4 передачи.

21 мая команды вновь сыграют в Казани.

УНИКС (Казань) - «Локомотив-Кубань» (Краснодар) — 90:75 (23:20, 23:23, 25:21, 19:11)



Самые результативные: Хезонья (36+12 подборов+4 передачи), Браун (15+5 подборов+7 передач), Комолов (15) - Барфорд (19), Мотли (27+12 подборов)