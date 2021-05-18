УНИКС стартовал в полуфинале Единой лиги ВТБ с победы

Сегодня в Краснодаре казанский УНИКС победил «Локомотив-Кубань» в овертайме первого полуфинального матча Единой лиги ВТБ со счетом 98:87.

В нынешнем сезоне команды встречались уже в шестой раз. В регулярном чемпионате ВТБ дважды победили кубанцы, в четвертьфинале Кубка Европы казанцы выбили краснодарцев с двум победами и одни поражением. Так что в целом по сезону южане были пока впереди, да и финишировали они в регулярке лиги вторыми, тогда как татарстанцы — третьими, поэтому «Локомотив» заслужил преимущество своей площадки.

Гости начали игру в следующем составе: Айзея Канаан, Георгий Жбанов, Нейт Уолтерс, Окаро Уайт и Артем Клименко. Счет стал 0:10 менее чем через две минуты после начала встречи. Лишь через три с лишним минуты хозяева сумели впервые поразить кольцо УНИКСа — 2:13. Четыре трехочковых реализовали гости за четыре минуты — 4:17. Десять очков в активе Канаана за пять с половиной минут. Лишь серия потерь у гостей позволила хозяевам вернуться в игру — 14:23. А четверть завершилась со счетом 16:29.

Но дебют второй десятиминутки остался за кубанцами — 28:32. Хозяева были лучше на подборе, что позволило им чаще атаковать из-под кольца. Ответ УНИКСа — 28:43. Девятая точная «треха» казанцев и третья подряд от Павла Антипова, 30:46. Итог первой половины — 32:46.

С начала второй половины борьба обострилась, хозяева реализовали два дальних броска против 11 у гостей, 49:57. Стал попадать Джамар Смит — 49:62 из-за дуги. Третья четверть завершилась 13-й по счету «трехой» УНИКСа — 54:69.

Четвертый период казанцы начали очень уверенно — 56:75 после данка Антипова. «Локомотив» сократил отрыв — 66:77. Но пятый фол получил за четыре минуты до конца Уайт. На табло 74:79 за две минуты до конца после целой серии потерь у гостей. 79:79 за десять секунд, УНИКС перестал попадать и провалил четверть, ведя 19 очков. Овертайм.



В дополнительной пятиминутке новыми красками засверкал Джон Браун, сметавший всех на подборе. Очень вовремя забил из-за дуги Смит — 83:90. Концовка за гостями, сделавшими выводы из четвертой четверти. Трудная победа УНИКСа, 87:98.

20 мая соперники вновь сыграют в Краснодаре, серия продлится до трех побед.

«Локомотив-Кубань» (Краснодар) — УНИКС (Казань) — 87:98 ОТ (16:29, 16:17, 22:23, 25:10, 8:19).

Самые результативные: Кузминскас (14+9 подборов), Херви (24), Каммингс (13) — Уайт (17), Канаан (12), Антипов (15), Браун (19+13 подборов+3 перехвата), Смит (19+5 подборов).