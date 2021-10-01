УНИКС стартовал в Евролиге с драматичного поражения

Сегодня казанский УНИКС провел первый матч в регулярном чемпионате Евролиги. На своей площадке казанцы на последних секундах проиграли питерскому «Зениту» со счетом 69:70, отыграв 11 очков в последней четверти.

Десять дней назад команды уже сыграли официальный матч в Москве, где в полуфинальной встрече Суперкубка Единой лиги ВТБ «Зенит» обыграл УНИКС (83:76) и потерял из-за травмы своего лидера, американского защитника Шабазза Напьера, набравшего в той встрече 33 очка.

И вот новая встреча уже в рамках Евролиги. УНИКС начал этот матч в таком составе: Лоренцо Браун, Вячеслав Зайцев, Марио Хезонья, Тони Джекири и Андрей Воронцевич. Как и все матчи первого тура Евролиги игра началась с минуты молчания в память ушедшего из жизни сербского тренера Душана Ивковича.

Добавим, что матч в прямом телеэфире из «Баскет-холла» комментировал бывший защитник УНИКСа (2014-2019 гг.) Антон Понкрашов, подписавший сегодня контракт с иранским клубом. Поболеть за хозяев приехал и многолетний наставник УНИКСа Станислав Еремин, который смотрел матч в компании с президентом казанского клуба Евгением Богачевым у кромки паркета.

В первой четверти Хезонья за три минуты набрал все 10 очков УНИКСа — 10:7, что со средней дистанции, что с дальней, что данком. Но «Зенит» играл более командно — 12:14, 15:18. В концовке четверти дебютировал в рядах казанцев американский новичок Джаррелл Брэнтли. Тем временем хозяева вновь вышли вперед — 20:18. Перехват, и Марко Списсу красивым броском ставит точку в первом периоде, 22:18.

В начале второй четверти хозяева на две минуты перекрыли атаки «Зенита» — 24:18, на что вскоре гости ответили залпом точных трехочковых — 29:31. Затем три с лишним минуты соперники никак не могли попасть в кольцо, пока не забил Джекири — 31:31. Равная борьба, 33:33. С таким счетом и завершилась первая половина встречи.

Старт третьей четверти за УНИКСом: отрыв Хезоньи, «треха» Айзея Канаана — 38:33. Но четвертый фол у Хезоньи. Пошли вполне предсказуемые «качели» — 40:37, 40:41, 47:49. С нарастанием градуса борьбы растет и количество потерь. В итоге на последний перерыв команды ушли при счете 49:51.

В начале четвертой четверти нападение УНИКСа притормозило — 50:60. «Зенит» уходит в отрыв. После пятой «трехи» Билли Бэрона счет стал 54:66 за четыре минуты до конца. И тут расчехлил свою «пушку» Канаан, забив три «трехи» подряд — 63:70, он же из-под кольца — 65:70. Проход Хезоньи за 20 секунд — 67:70, Канаан из-под кольца — 69:70. Так и закончили. «Зенит» выиграл.

УНИКС (Казань) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 69:70 (22:18, 11:15, 16:18, 20:19). Самые результативные: Хезонья (14), Д.Браун (10), Канаан (18) — Фрэнкамп (18), Лойд (10), Бэрон (17).

Во втором туре Евролиги 8 октября УНИКС примет дома французский «Монако».