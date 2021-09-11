УНИКС стартовал на турнире в Стамбуле с поражения от «Фенербахче»

Сегодня в Стамбуле начался представительный предсезонный баскетбольный турнир. Казанский УНИКС в первой встрече уступил на последних секундах хозяйскому «Фенербахче» со счетом 79:81, показав весьма зрелую игру.

УНИКС начал игру в таком составе: Айзея Канаан, Лоренцо Браун (в прошлом сезоне играл за «Фенербахче»), Дмитрий Узинский, Тони Джекири и Андрей Воронцевич. Первая четверть в целом прошла в равной борьбе. Больше чем на три очка никому уйти вперед не удавалось — 16:13, 16:19. Однако концовку ровнее провели казанцы, поочередно забили оба Брауна, сначала Джон из-за дуги, а затем и Лоренцо. Итог периода — 22:24.

И во второй четверти трудно было отдать предпочтение какой-либо команде. Но именно УНИКС постоянно вел в счете, 29:31, 34:38. Соперник все время был вынужден отыгрываться и настиг казанцев лишь на последней минуте первой половины встречи — 39:39. Затем же данк Джона Брауна вновь ввел казанцев вперед, 39:41.

Третья четверть тоже прошла в упорной борьбе. Был момент, когда хозяева после дальнего попадания вырвались вперед, 49:44. Ответ УНИКСа не заставил себя ждать — 52:57 после «трехи» Марко Списсу. На последний перерыв команды ушли при счете 59:61.

В заключительной десятиминутке казанцы постоянно вели в счете. В середине четверти после данка Лоренцо Брауна на табло загорелось 64:72, за две минуты — 72:76. И все же в концовке удача улыбнулась туркам, забившим решающий мяч за 16 секунд до конца, 79:77. Все решил подбор, выигранный хозяевами, — 38-29. Счет не важен, главное, что УНИКС показал свою готовность в равной конкуренции со старожилом Евролиги.

«Фенербахче» (Стамбул, Турция) — УНИКС (Казань, Россия) — 81:79 (22:25, 17:16, 20:20, 22:18). Завтра в финале турнира «Партизан» сыграет с «Фенербахче», а УНИКС в матче за третье место встретится с «Монако».