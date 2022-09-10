УНИКС стартовал на турнире в Нижнем Новгороде с поражения

На стартовавшем сегодня в Нижнем Новгороде предсезонном баскетбольном турнире — Кубке Хайретдинова казанский УНИКС проиграл «Самаре» со счетом 71:78.

Дебютирующая в Единой лиге ВТБ «Самара» оказалась очень солидной по составу и игре командой, которую тренирует недавний наставник сборной России Сергей Базаревич.

УНИКС начал игру в следующем составе: Ненад Димитриевич, Джален Рейнольдс, Дэрил Мэйкон, Луи Лабери и Станислав Ильницкий. Стартовали казанцы мощно, 14:6. Но в концовке периода самарцы перехватили инициативу и сократили отрыв до одного очка.

Вторая четверть по праву осталась за «Самарой», которая методично наказывала УНИКС за многочисленные потери и ошибки. Итог первой половины закономерен, 37:27.

В третьей четверти казанцы постепенно наладили игру, уйдя на последний перерыв с дефицитом в семь очков, 58:51. Но ближе чем на пять очков самарцы казанцев так и не подпустили, что и позволило им одержать заслуженную победу, 78:71.

Завтра казанцы в матче за третье место встретятся с неудачником второго полуфинала, в котором сошлись «Нижний Новгород» и «Минск».

«Самара» (Самара) — УНИКС (Казань) — 78:71 (16:17, 21:10, 19:24, 20:20).

Самые результативные: Риз (18), Найт (15). Эннис (12) — Мэйкон (14), Лабери (10+6 подборов), Зайцев (10), Браун (10).