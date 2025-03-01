УНИКС сразится с ЦСКА в третий раз за сезон

Фото: unics.ru

Сегодня УНИКС в Москве сыграет с ЦСКА в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Матч начнется в 13:30 по мск.

Казанцы после 33-ех матчей занимают третье место в таблице. Отметим, что УНИКС отыграл на одну встречу больше, чем «армейцы». В последней игре команда Велимира Перасовича проиграла «Зениту» (83:92).

ЦСКА же после 32-ух игр расположился на первом месте в таблице. В прошлом матче коллектив Андреаса Пистиолиса победил «Астану» (118:77). Отметим, что сегодняшний матч с УНИКСом станет третьем для «армейцев» в текущем сезоне. В прошлых двух встречах победу одержал ЦСКА.

Отметим, что капитан «бело-зеленых» Дмитрий Кулагин выступал за «армейцев» с 2015 по 2020 годы. С командой он становился победителем Евролиги и двукратным чемпионом Единой лиги ВТБ. Добавим, что Андрей Лопатин и Артем Комолов ранее тоже выступали за ЦСКА, причем Комолов – воспитанник московской команды. Центровой Тони Джекери и форвард Никита Курбанов ранее выступали за УНИКС.