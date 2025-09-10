news_header_top
УНИКС снова второй, «Зенит» взял золото без Секулича: итоги Кубка Кондрашина и Белова

В финальном матче УНИКС уступил «Зениту» со счетом 89:71

Баскетбольный клуб УНИКС завершил свое выступление на сентябрьском Кубке Кондрашина и Белова. В финале казанцы уступили «Зениту» со счетом 89:71. Третье место на турнире в Санкт-Петербурге заняла пермская «Парма». Об итогах Кубка Кондрашина и Белова – в материале «ТИ-Спорта».

Фото: unics.ru

«Зенит» выиграл у УНИКСа с преимуществом в 18 очков, но повод ли это для грусти казанских болельщиков?

Серебряное проклятие Кубка Кондрашина и Белова сопровождает УНИКС вот уже третье межсезонье. Казанцы довольно буднично обыграли в полуфинале «Парму» (76:63) и готовились ко встрече со своим старым знакомым – Ненадом Димитриевичем. Покинув УНИКС летом 2024 года, македонский разыгрывающий не смог должным образом проявить в себя в «Милане». Итальянский клуб с треском провалился в Евролиге, а сам Димитриевич играл ничтожно мало из-за разногласий с главным тренером команды.

Минувшим летом УНИКС был заинтересован в том, чтобы вернуть блудного македонского сына в родные пенаты. Однако предложение «Зенита» Димитриевичу было настолько жирным по деньгам, что президенту казанского клуба Евгению Богачеву только оставалось развести руками. В граде на Неве по действующему контракту Нено будет зарабатывать около 1,5 млн евро за сезон.

Несмотря на трансферную неудачу с возвращением Димитириевича, УНИКС все равно сработал ударно на рынке летом 2025 года. Из «Фенербахче» казанцы выхватили чемпиона Евролиги Дишона Пьера, набравшего вчера в матче с «Зенитом» 19 очков, 2 передачи и 2 подбора. Второй дабл-дабл на предсезонке записал в свой актив центровой Маркус Бингэм (16 очков, 12 подборов, 3 блок-шота). Американского баскетболиста приглашали в УНИКС на место Исмаэля Бако. В прошлом сезоне Единой лиги ВТБ бельгийский центровой был монументальным игроком в составе казанской команды. Его уход этим летом татарстанские болельщики переживали особенно болезненно.

Купив Бингэма, УНИКС не только компенсировал потерю Бако, но еще и приобрел в качестве. У американского центрового, в отличие от бельгийца, есть бросок. Причем с любой дистанции: будь то с «трешки», будь то со средней линии.

«Зенит» полностью переиграл УНИКС во второй половине матча, завершив встречу с преимуществом в 18 очков. Но повод ли это для грусти казанских фанатов? Конечно, нет. Финал коллектив Велимира Перасовича проводил в усеченном составе. Из-за травм на решающий матч не вышли Пэрис Ли, Андрей Лопатин, Денис Захаров, Си Джей Брайс. Фактически весь матч УНИКС отыграл всего восемью игроками. Против «Зенита» Велимир Перасович не стал рисковать и давать время молодежи, что случилось, к примеру, в полуфинале с «Пармой». В финале УНИКС рассчитывал исключительно на опытных баскетболистов.

Короткая скамейка не позволила казанцам на равных бодаться в Петербурге с хозяевами площадки во второй половине встречи. Тем не менее то, как новые легионеры вписались в состав УНИКСа, обнадеживает и вселяет оптимизм. В предстоящем сезоне Единой лиги ВТБ казанский клуб обещает нехило замахнуться на борьбу за золото чемпионата.

Фото: unics.ru

Всю предсезонку «Зенит» проводит без своего главного тренера Александра Секулича

Что касается «Зенита», то пока об этой команде сложно сделать какие-то категоричные выводы. Все дело в том, что главное изменение в составе петербуржцев – новый главный тренер Александр Секулич, который сменил на посту легендарного Хави Паскуаля. Однако всю предсезонку с «Зенитом» специалист пропускает из-за Евробаскета. Александр Секулич – действующий наставник сборной Словении. Сегодня балканскому коллективу во главе с мировой звездой Лукой Дончичем предстоит сразиться в четвертьфинале с Германией.

Если Словения дойдет до финала Евробаскета, то Секулич вернется в Петербург только к заключительной неделе предсезонки. Ведь новый чемпионат Единой лиги ВТБ стартует уже через 18 дней – 28 сентября.

На трансферном рынке петербуржцы, не изменяя себе в последние годы, были активны. Но прошедшим летом «Зенит» сделал больший акцент на российских баскетболистов. У «Локомотива-Кубани» «сине-бело-голубые» выхватили Дмитрия Узинского, Андрея Мартюка и Владислава Емченко. Легионерскую бригаду «Зенита» пополнили вышеупомянутый Ненад Димитриевич, Андре Роберсон и Ливай Рэндольф.

От македонского разыгрывающего в Петербурге ожидают особенной прыти и эффективности. Ведь летом «Зенит» покинула целая плеяда иностранных звезд: Бэйкон, Хантер, Мун. Помимо всего, не остался на следующий год в команде и Алексей Швед. Вчера в игре с УНИКСом Димитриевич ярко раскрылся лишь в четвертой четверти. Всего македонец набрал во встрече пять очков, семь результативных передач и пять подборов.

Для «Зенита» предстоящий сезон в Единой лиге ВТБ обещает быть периодом непростой перестройки. Хотя подобными словами можно охарактеризовать каждый год петербуржцев в российском баскетболе. Как ни крути, у «Зенита» есть класс, большие финансовые средства. До полуфинала плей-офф клуб дойдет так и так. А вот что будет дальше – предугадать сложно.

Фото: unics.ru

«Парму» значительно усилил мощный американский центровой Картер

«Парма» на Кубке Кондрашина и Белова сполна оправдала звание крепкого середняка Единой лиги ВТБ. Звезд с неба пермская команда под руководством Евгения Пашутина не хватает, но смотрится достойно.

Вчера «Парма» выгрызла бронзу у дальневосточного «Динамо». Клуб из Владивостока сопротивлялся четыре четверти как мог, но по итогу все равно довольствовался только четвертым, утешительным местом на турнире. «Парма» обыграла соперника со счетом 78:73.

На трансферном рынке пермяки сделали несколько качественных приобретений. Во-первых, команду пополнил Виктор Сандерс. Американский защитник был в прошлом сезоне главной звездой «Енисея» и ударной мощью атаки красноярского клуба. Вчера в матче с «Динамо» он записал на свой счет 16 очков.

Кроме того, в межсезонье «Парма» подписала 29-летнего центрового Террела Картера. Американский баскетболист за непродолжительное время более чем доходчиво показал свой высокий класс. В игре с дальневосточниками он набрал 24 очка.

