УНИКС снова второй, «Зенит» взял золото без Секулича: итоги Кубка Кондрашина и Белова

Баскетбольный клуб УНИКС завершил свое выступление на сентябрьском Кубке Кондрашина и Белова. В финале казанцы уступили «Зениту» со счетом 89:71. Третье место на турнире в Санкт-Петербурге заняла пермская «Парма». Об итогах Кубка Кондрашина и Белова – в материале «ТИ-Спорта».





Фото: unics.ru

«Зенит» выиграл у УНИКСа с преимуществом в 18 очков, но повод ли это для грусти казанских болельщиков?

Серебряное проклятие Кубка Кондрашина и Белова сопровождает УНИКС вот уже третье межсезонье. Казанцы довольно буднично обыграли в полуфинале «Парму» (76:63) и готовились ко встрече со своим старым знакомым – Ненадом Димитриевичем. Покинув УНИКС летом 2024 года, македонский разыгрывающий не смог должным образом проявить в себя в «Милане». Итальянский клуб с треском провалился в Евролиге, а сам Димитриевич играл ничтожно мало из-за разногласий с главным тренером команды.

Минувшим летом УНИКС был заинтересован в том, чтобы вернуть блудного македонского сына в родные пенаты. Однако предложение «Зенита» Димитриевичу было настолько жирным по деньгам, что президенту казанского клуба Евгению Богачеву только оставалось развести руками. В граде на Неве по действующему контракту Нено будет зарабатывать около 1,5 млн евро за сезон.

Несмотря на трансферную неудачу с возвращением Димитириевича, УНИКС все равно сработал ударно на рынке летом 2025 года. Из «Фенербахче» казанцы выхватили чемпиона Евролиги Дишона Пьера, набравшего вчера в матче с «Зенитом» 19 очков, 2 передачи и 2 подбора. Второй дабл-дабл на предсезонке записал в свой актив центровой Маркус Бингэм (16 очков, 12 подборов, 3 блок-шота). Американского баскетболиста приглашали в УНИКС на место Исмаэля Бако. В прошлом сезоне Единой лиги ВТБ бельгийский центровой был монументальным игроком в составе казанской команды. Его уход этим летом татарстанские болельщики переживали особенно болезненно.

Купив Бингэма, УНИКС не только компенсировал потерю Бако, но еще и приобрел в качестве. У американского центрового, в отличие от бельгийца, есть бросок. Причем с любой дистанции: будь то с «трешки», будь то со средней линии.

«Зенит» полностью переиграл УНИКС во второй половине матча, завершив встречу с преимуществом в 18 очков. Но повод ли это для грусти казанских фанатов? Конечно, нет. Финал коллектив Велимира Перасовича проводил в усеченном составе. Из-за травм на решающий матч не вышли Пэрис Ли, Андрей Лопатин, Денис Захаров, Си Джей Брайс. Фактически весь матч УНИКС отыграл всего восемью игроками. Против «Зенита» Велимир Перасович не стал рисковать и давать время молодежи, что случилось, к примеру, в полуфинале с «Пармой». В финале УНИКС рассчитывал исключительно на опытных баскетболистов.

Короткая скамейка не позволила казанцам на равных бодаться в Петербурге с хозяевами площадки во второй половине встречи. Тем не менее то, как новые легионеры вписались в состав УНИКСа, обнадеживает и вселяет оптимизм. В предстоящем сезоне Единой лиги ВТБ казанский клуб обещает нехило замахнуться на борьбу за золото чемпионата.

Всю предсезонку «Зенит» проводит без своего главного тренера Александра Секулича

Что касается «Зенита», то пока об этой команде сложно сделать какие-то категоричные выводы. Все дело в том, что главное изменение в составе петербуржцев – новый главный тренер Александр Секулич, который сменил на посту легендарного Хави Паскуаля. Однако всю предсезонку с «Зенитом» специалист пропускает из-за Евробаскета. Александр Секулич – действующий наставник сборной Словении. Сегодня балканскому коллективу во главе с мировой звездой Лукой Дончичем предстоит сразиться в четвертьфинале с Германией.

Если Словения дойдет до финала Евробаскета, то Секулич вернется в Петербург только к заключительной неделе предсезонки. Ведь новый чемпионат Единой лиги ВТБ стартует уже через 18 дней – 28 сентября.

На трансферном рынке петербуржцы, не изменяя себе в последние годы, были активны. Но прошедшим летом «Зенит» сделал больший акцент на российских баскетболистов. У «Локомотива-Кубани» «сине-бело-голубые» выхватили Дмитрия Узинского, Андрея Мартюка и Владислава Емченко. Легионерскую бригаду «Зенита» пополнили вышеупомянутый Ненад Димитриевич, Андре Роберсон и Ливай Рэндольф.

От македонского разыгрывающего в Петербурге ожидают особенной прыти и эффективности. Ведь летом «Зенит» покинула целая плеяда иностранных звезд: Бэйкон, Хантер, Мун. Помимо всего, не остался на следующий год в команде и Алексей Швед. Вчера в игре с УНИКСом Димитриевич ярко раскрылся лишь в четвертой четверти. Всего македонец набрал во встрече пять очков, семь результативных передач и пять подборов.

Для «Зенита» предстоящий сезон в Единой лиге ВТБ обещает быть периодом непростой перестройки. Хотя подобными словами можно охарактеризовать каждый год петербуржцев в российском баскетболе. Как ни крути, у «Зенита» есть класс, большие финансовые средства. До полуфинала плей-офф клуб дойдет так и так. А вот что будет дальше – предугадать сложно.

«Парму» значительно усилил мощный американский центровой Картер

«Парма» на Кубке Кондрашина и Белова сполна оправдала звание крепкого середняка Единой лиги ВТБ. Звезд с неба пермская команда под руководством Евгения Пашутина не хватает, но смотрится достойно.

Вчера «Парма» выгрызла бронзу у дальневосточного «Динамо». Клуб из Владивостока сопротивлялся четыре четверти как мог, но по итогу все равно довольствовался только четвертым, утешительным местом на турнире. «Парма» обыграла соперника со счетом 78:73.

На трансферном рынке пермяки сделали несколько качественных приобретений. Во-первых, команду пополнил Виктор Сандерс. Американский защитник был в прошлом сезоне главной звездой «Енисея» и ударной мощью атаки красноярского клуба. Вчера в матче с «Динамо» он записал на свой счет 16 очков.

Кроме того, в межсезонье «Парма» подписала 29-летнего центрового Террела Картера. Американский баскетболист за непродолжительное время более чем доходчиво показал свой высокий класс. В игре с дальневосточниками он набрал 24 очка.