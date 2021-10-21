УНИКС снова проиграл в Стамбуле

В очередном матче регулярного чемпионата Евролиги казанский УНИКС проиграл в Стамбуле турецкому «Анадолу Эфес» со счетом 68:71.

Неделю назад в Стамбуле казанцы потерпели самое сокрушительное поражение в еврокубках от «Фенербахче» со счетом 41:80. И вот еще одна игра в Евролиге в крупнейшем городе Турции с «Анадолу Эфес», который проиграл все четыре предыдущих матча в качестве действующего чемпиона Евролиги.

Эту встречу казанцы начали в таком составе: Лоренцо Браун, Джаррелл Брэнтли, Марио Хезонья, Тони Джекири и Андрей Воронцевич. Добавим, что впервые в сезоне в заявку УНИКСа на игру попал американский защитник О Джей Мэйо.

В первой четверти казанцы владели инициативой, позволив хозяевам лишь пару раз повести в счете — 6:4. Все оставшееся время игру уверенно вел УНИКС, реализовавший за 10 минут три дальних броска — 14:20. За 2-26 до первого перерыва в игру вошел Мэйо. Но под кольцом сильнее был «Эфес», 10-8. А четверть за гостями, 18:22.

Во второй четверти старт был за турками — 25:22. УНИКС не может забить три с половиной минуты, чтобы затем сделать рывок 11-0. Две «трехи» Хезоньи и Айзейя Кэнаана, данк Джекири — 25:33 через полторы минуты. Хозяева вновь выровняли игру, сократили разрыв в счете, но не более. Четверть снова осталась за УНИКСом, на большой перерыв команды ушли при счете 32:37. Ключевые цифры первой половины: подбор 19-15, перехваты 7-5. Увы, травму получил Воронцевич.

В третьем периоде вновь хозяева удачно начинают. Через три минуты на табло 38:37. Нападение УНИКС снова притормозило, чтобы затем включиться — 38:42 после попадания Лоренцо Брауна. Игра выравнивается. «Анадолу» даже выходит вперед — 44:43, но на мгновение. Стал попадать из-за дуги Кэнаан, 44:39. В итоге на последний перерыв команды ушли при счете 47:51.

И вновь дебют четвертой четверти остается за хозяевами — 54:53. Полетели у «Эфеса» трехочковые — 62:58 в середине периода. К сожалению, дальние попадания у хозяев продолжились вплоть до самой концовки — 67:60 за полторы минуты до конца. УНИКС проиграл, провалив четвертую четверть, 71:68.

«Анадолу Эфес» (Стамбул, Турция) — УНИКС (Казань, Россия) — 71:68 (18:22, 14:15, 15:14, 24:17). Самые результативные: Пляйсс (12), Бобуа (14), Брайант (14), Мормар (10) — Л.Браун (16+5 подборов+5 передач), Хезонья (13+7 подборов+5 передач), Кэнаан (16+4 подбора).

В следующем туре 27 октября казанцы примут на своем паркете испанскую «Басконию», после пяти туров в активе УНИКСа одна победа при четырех поражениях. А в рамках чемпионата Единой лиги ВТБ 24 октября в Саратове УНИКС сыграет с «Автодором».