УНИКС сегодня встретится с «Пари НН»

Фото: unics.ru

Сегодня УНИКС сыграет с «Пари Нижний Новгород» в рамках Единой лиги ВТБ. Матч начнется в 15:00 по мск.

Казанцы по итогам 29-ти матчей занимают второе место в таблице лиги. Отметим, что УНИКС отыграл на один матч больше «Пари НН». В прошлой игре команда Велимира Перасовича обыграла «Енисей» (112:87) на своем паркете.

Нижегородцы же после 28-ми игр занимают шестое место в таблице Единой лиги ВТБ. В последнем матче «Пари НН» победил «Локомотив-Кубань» (88:86) на выезде. Отметим, что в нынешнем сезоне казанцы встречались с нижегородцами трижды. Во всех трех матчах сильнее оказался УНИКС.

Отметим, что защитник казанцев Дмитрий Кулагин начал свою профессиональную карьеру в «Пари НН». За нижегородцев он выступал с 2009 по 2011 годы. Добавим, что Артем Комолов, Михаил Беленицкий и Сергей Торпов выступали в «Пари НН» ранее.