«УНИКС» сегодня примет «Пари Нижний Новгород»

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«УНИКС» завершит игровую неделю домашним матчем против «Пари Нижний Новгород». Встреча пройдет в 18:00 в «Баскет-холле».

В минувшую среду казанская команда уверенно обыграла в гостях «Самару» – 93:73, продлив беспроигрышную серию до десяти матчей подряд. Подопечные Велимира Перасовича продолжают делить первое место в турнирной таблице с ЦСКА, уступая москвичам только по дополнительным показателям.

В январе команда Сергея Козина стала автором одной из главных сенсаций сезона. 14 января нижегородцы впервые с 2019 года обыграли в Санкт-Петербурге претендующий на медали «Зенит», победив с двузначной разницей – 99:89.

Ключевую роль в той встрече сыграл американский защитник Айзея Вашингтон, который набрал 28 очков, реализовав шесть из восьми трехочковых бросков, и отдал пять результативных передач. Еще 20 очков в актив «Пари НН» записал венгерский форвард Норберт Лукач.

За четыре дня до этого нижегородцам не хватило одного дальнего броска для победы над «Уралмашем» в домашнем матче. 10 января «Пари Нижний Новгород» уступил уральцам в концовке со счетом 73:76.

Также в январе команда потерпела два домашних поражения – от «Автодора» (56:81) и «Енисея» (55:76), а также уступила красноярцам на выезде – 72:76.

История противостояния УНИКСа и «Пари Нижний Новгород» насчитывает 42 матча. В активе нижегородского клуба восемь побед.

2 ноября казанцы уверенно обыграли соперника в гостях – 84:61, начав новую победную серию. 10 декабря УНИКС вновь разгромил «Пари Нижний Новгород» на выезде, добившись преимущества в 31 очко – 100:69. Эта победа позволила казанцам в очередной раз обойти действующего чемпиона ЦСКА и выйти на промежуточное первое место в таблице Единой лиги ВТБ.

Кроме того, команда в третий раз за сезон набрала 100 очков, а капитан УНИКСа Дмитрий Кулагин достиг отметки в 1000 результативных передач за карьеру в лиге.