УНИКС сегодня попробует продлить победную серию в игре с «Автодором»

Фото: unics.ru

Сегодня УНИКС сыграет с «Автодором» в рамках Единой лиги ВТБ. Матч состоится в 17:00 по мск.

В данный момент команда Велимира Перасовича идет на первом месте в таблице Единой лиги ВТБ. В прошлом матче казанцы обыграли «Парму» (93:92).

Саратовцы же расположились на восьмой строчке первенства. В последней игре «Автодор» победил «Пари НН» (91:72). Отметим, что в текущем сезоне УНИКС уже играл с саратовской командой дважды. Обе встречи забрали казанцы (84:54, 86:68).

Отметим, что форвард Сергей Торопов и защитник Артем Комолов ранее выступали за «Автодор». Торопов играл в Саратове с 2006-го по 2014-й, а Комолов – в 2014 году на правах аренды. Центровой «Автодора» Артем Клименко же играл за УНИКС с 2016 по 2022 год.

Отметим, что УНИКС подходит к сегодняшней игре с 15 победами подряд, что является клубным рекордом по продолжительности беспроигрышной серии.