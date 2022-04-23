УНИКС обыграл «Автодор» в первом матче серии плей-офф

В первой игре 1\4 финала плей-офф чемпионата Единой лиги ВТБ казанский УНИКС на своей площадке крупно обыграл саратовский «Автодор» со счетом 106:76.

УНИКС стартовал в плей-офф в таком составе: О Джей Мэйо, Андрей Воронцевич, Иван Лазарев, Артем Комолов. Не попали в заявку Марио Хезонья и Уильям Мосли. Начали хозяева впечатляюще — 10:0 через полторы минуты. Не без труда, но саратовцы сумели прийти в себя, сделав рывок 8-0, на табло 13:10. И в дальнейшем гости сопротивлялись достойно, проиграв четверть с разницей в 5 очков — 23:18.

Во второй четверти соперники продолжили радовать публику веселым, атакующим баскетболом. За исключением подбора, во всех остальных компонентах преимущество УНИКСа было большим. В какой-то момент на табло загорелось 54:37. Итог четверти 56:40. Ключевые цифры первой половины: «трехи» 10-5, передачи 13-8, потери 4-12.

В третьей четверти соперники немного сбавили обороты, стараясь поразить чужое кольцо из-за дуги, причем, одинаково успешно. Хотя задел первой четверти позволил УНИКСУ держать соперника на дистанции в 20 очков - 81:61 перед заключительной десятиминуткой. Счет дальних попаданий красноречив, 15-8.

Последняя четверть вновь прошла при заметном преимуществе УНИКСа, установившего в итоге свой рекорд сезона по трехочковым попаданиям — 17. Еще и больше 100 очков казанцы набрали, что особенно ценится зрителями. Сделал это после перехвата в отчаянном прорыве недавний форвард «Автодора» Джером Джонсон — 101:76. Итоговый счет 106:76.

Второй матч в серии до трех побед вновь пройдет в Казани 25 апреля.

УНИКС (Казань) - «Автодор» (Саратов) — 106:76 (23:18, 33:22, 25:21, 25:15). Самые результативные: Мэйо (16), Браун (14+8 передач), Зайцев (11), Шакич (14), Джонсон (13) - Михайловский (18+10 подборов+6 передач), Квятковских (12), Минченко (16+8 подборов), Сергеев (12).