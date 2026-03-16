УНИКС сделал невозможное: как казанцы без Рейнольдса и Шведа смогли победить ЦСКА?

УНИКС второй раз в сезоне огорчил ЦСКА в столице Татарстана. Вчера коллектив Велимира Перасовича победил «армейцев» со счетом 86:80. Кто стал героем в составе казанской команды и как отреагировал наставник казанцев на триумф своих подопечных – в материале «ТИ-Спорта».





УНИКС прервал 18-матчевую победную серию ЦСКА!

УНИКС и ЦСКА – классика противостояния Единой лиги ВТБ. «Армейцы» традиционно являются главным раздражителем для казанской команды из сезона в сезон. Кто бы ни руководил «бело-зелеными» на тренерской скамье, в плей-офф триумфаторами стабильно становились «армейцы».

Однако в регулярном чемпионате УНИКСу, как правило, удается время от времени огорчать именитый столичный клуб. В этом сезоне на своем паркете казанцы уже единожды обыгрывали ЦСКА (76:75). Тогда, напомним, результат встречи предопределили точные штрафные броски Алексея Шведа в концовке матча.

Вчера УНИКС снова победил, но уже с определенным запасом – 86:80. Результат в определенном смысле сенсационный, ведь к игре с казанцами «армейцы» подходили с 18-матчевой победной серией. Последний раз ЦСКА проигрывал в чемпионате как раз в середине ноября УНИКСу.

Но каждой победной серии рано или поздно приходит конец. И вчерашний триумф УНИКСа поистине добыт героически. Коллектив Велимира Перасовича одолел «армейцев» без Алексея Шведа и Джалена Рейнольдса. Удивительно, да и только!

Для понимания «армейским» болельщикам: смог бы ЦСКА без Мело Тримбла и Ливио Жан-Шарля в составе победить условную «Парму» или «Уралмаш», не говоря о «Зените»? Вопрос для долгой дискуссии.

Так и УНИКС без двух своих лидеров, разумеется, потерял не только в качестве, но и ротации. В целом, Велимир Перасович по сезону играет в восемь, максимум девять человек. Хорватский наставник не особо придерживается тренда в европейском баскетболе, предполагающего наличия двух равноценных пятерок.

Вчера о глубокой скамейки УНИКСа не шло и речи. Травмы Рейнольдса и Шведа вынудили Перасовича пойти на риск. И кто бы мог подумать, что одним из героев вчерашней встречи станет центровой Руслан Абдулбасиров.

«Матч жизни» от центрового Руслана Абдулбасирова

Путь 32-летнего баскетболиста в профессиональном спорте был очень тернист. Почти с десяток команд Суперлиги, прежде чем трансфер в «Парму», а потом переход и в ЦСКА. Когда летом 2025 года казанский клуб подписывал Абдулбасирова, было понятно, что УНИКС это делает исключительно из-за лимита на легионеров. По сезону Руслан играл очень мало, если и выходил на паркет, то лишь на пару минут против аутсайдеров чемпионата.

При наличии здорового Рейнольдса, Абдулбасиров, скорее всего вчера не сыграл бы и минуты. Но у Перасовича не было выбора, и российский центровой вышел спасать положение казанцев.

И ведь как сыграл Абдулбасиров! 19 очков, 10 подборов, 3 передачи за более чем 28 минут на паркете. Это ли не «матч жизни» в привычном понимании данного словосочетания. Руслан ни разу не промахнулся с игры, реализовал все семь бросков, еще и один штрафной добавил в свой актив.

Поразило в игре Абдулбасирова скорее даже не то, что он набрал 19 очков. А то, с какой легкостью и спокойствием он действовал на площадке. Ведь россиянин был под колоссальным давлением, понимал, что если не проявит себя сейчас, больше шансов от Перасовича в сезоне он не получит. Абдулбасиров играл с огромной самоотверженностью. Боролся отчаянно в защите, работал на подборах в атаке. Без преувеличений, х-фактор победы УНИКСа, отождествляющий вчерашний характер команды.

Что сказал Перасович о победе УНИКСа?

Превозмогая себя, казанцы добыли важнейшие очки в чемпионате. Да, УНИКС продолжает пребывать на второй строчке в таблице чемпионата. Но сейчас коллектив Перасовича отделяет от «армейцев» всего лишь одна победа.

Лидеры ЦСКА, надо сказать, проявили себя не лучшим образом. 10 очков от Уэйра, 11 от Тримбла – совсем не то, что мы обычно ждем от звезд ЦСКА в играх против клубов «большой четверки». Но опять же, и умалять заслуги баскетболистов УНИКСа неправильно. В обороне, за исключением, пожалуй, четвертой четверти казанцы действовали безукоризненно.

«Поздравляю своих игроков с победой. Сегодня мы провели три отличные четверти. Прежде всего, это касается защиты. Мы боролись за каждую позицию. В четвертой десятиминутке ЦСКА нашел способ и выдал удачные отрезки в атаке, но в целом мы контролировали ход матча. Сегодня наша команда действительно показала очень хорошую игру. Мы выиграли подбор с огромным отрывом – 45 против 31. И это без Рейнольдса, который является нашим лучшим подбирающим баскетболистом. Думаю, секрет нашей энергии сегодня заключался в качественной обороне. Невозможно играть идеально все 40 минут. У нас был неудачный отрезок во второй четверти, зато в третьей мы играли с огромной энергией, отлично двигали мяч и много забивали. Против ЦСКА это нормально – всегда бывают неудачные моменты. Самое важное – не сдаваться и сохранять спокойствие в такие минуты. Сегодня у нас это получилось», – резюмировал итоги матча Велимир Перасович.

Еще один герой в составе УНИКСа против ЦСКА – Тай Брюэр

Помимо Абдулбасирова, к слову, еще одним полноценным героем матча с ЦСКА оказался Тай Брюэр. Американский форвард УНИКСа с 23 очками стал самым результативным игроком встречи. Когда Брюэер присоединился к казанской команде, Велимир Перасович вместе с президентом клуба Евгением Богачевым ожидали от него плюс-минус такого выступления в матчах с лидерами Единой лиги ВТБ.

Фантастический прыжок с места и невероятное чувство мяча позволили Таю вчера реализовать пять «трех». Причем забивал Брюэер в сложнейшие для УНИКСа моменты встречи, когда ЦСКА чувствовал кровь казанцев, поддавливал, наседал.

Казанцы вымучили победу. Понятно, что сейчас можно говорить о том, что была бы пятая четверть в игре, ЦСКА обязательно бы вырвал победу. И что вообще будет делать УНИКС в плей-офф с такой короткой скамейкой и скромным запасом прочности?

Ну, во-первых, казанцы ищут усиления и до дедлайна подписаний в чемпионате обязательно провернут еще какой-то трансфер. А во-вторых, до плей-офф достаточно далеко. И, вероятно, Евгений Богачев поможет решить Перасовичу все проблемы с составом, чтобы быть УНИКСу конкурентноспособным в кубковой весне.

А пока за УНИКС просто хочется порадоваться. Эмоциональная и на зубах вытащенная победа над гегемоном российского баскетбола!