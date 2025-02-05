УНИКС с минимальной разницей в счете обыграл «Парму»

Фото: unics.ru

УНИКС на выезде обыграл «Парму» в рамках Единой лиги ВТБ и добыл пятнадцатую победу кряду.

В первой четверти команды бились на равных. УНИКС никак не мог обеспечить себе отрыв по очкам, в то время как «Парма» после пропущенных бросков всегда сокращала отставание. Однако ближе к середине казанцы все же сумели выйти вперед с хорошей разницей. В итоге стартовая десятиминутка завершилась со счетом 20:30 в пользу УНИКСа.

Во втором отрезке игры хозяева паркета не сумели сократить отставание. Напротив – УНИКС упрочил свое преимущество. На большой перерыв команды ушли со счетом 48:61.

В третьей четверти пермяки совершили нечто удивительное. Команда не только сократила отставание в 13 очков, хозяева даже сумели выйти вперед. Даже двухочковый бросок Маркоса Найта не восстановил превосходство УНИКСа, «Парма» быстро вышла вперед. В итоге команды ушли готовиться к финальной четверти со счетом 74:72.

Последние 10 минут выдались очень нервными для обеих команд. «Парма» выдала фантастический рывок и вела в счете с разницей в 8 очков. Но затем УНИКС сумел сократить эту разницу за короткий промежуток времени и сам вышел вперед. Хорош был Джален Рейнольдс. Сначала он не забросил один штрафной, но затем оформил данк и вывел команду вперед. Казалось, что победа у казанцев в кармане, поскольку победный счет команда уже не упустит. Но за 15 секунд до конца Алекс Хэмилтон забросил трехочковый и вновь добыл «Парме» победный счет. И на этом все не закончилось, после тайм-аута за считанные секунды гости провели атаку и Маркос Найт забросил двухочковый, поставив точку в этом матче. Под конец Хэмилтон снова был близок к тому, что добыть победу команде, но не успел бросить. В итоге встреча завершилась со счетом 92:23, победа УНИКСа.

«Парма» (Пермь) – УНИКС (Казань) – 67:87 (20:30, 28:31, 26:11, 11:16).

Самые результативные: Найт (23 очков), Рейнольдс (21 очко), Акун-Перселл (18 очков), Нэвелс (27 очков), Хэмм (16 очков), Хэммилтон (16 очков).