УНИКС разгромил МБА в Москве

Фото: unics.ru

В очередном матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ казанский УНИКС встречался в Москве с МБА-МАИ и крупно победил со счетом 94:66. Это уже 12-я подряд победа УНИКСа в турнире.

В столицу казанцы прилетели с приятным грузом в 11 побед подряд и твердым намерением продолжить успешную серию. И продолжили.

УНИКС начал матч в столичном «Баскет-холле» в таком составе: Девон Акун-Перселл, Михаил Беленицкий, Дмитрий Кулагин, Исмаэль Бако, Андрей Лопатин. Пропустили игру Тони Тейлор и Луи Лабери.

В первой четверти защита гостей наглухо перекрыла нападение хозяев, не забивавших 2 минуты 20 секунд, 0:4 от рук Бако и Акун-Перселла. «Треха» Лопатина, 2:7. Эффектно вышел на замену Маркос Найт, сразу забивший в ходе слаломного рейда через всю площадку, 4:11, Бако – 4:13, снова Лопатин – 4:15. Рывок УНИКСа 8-0. А концовка четверти прошла под жесткую диктовку Джалена Рейнольдса, набравшего 6 очков кряду и поставившего точку в четверти фирменным данком, 15:22.

Во втором периоде москвичи стали попадать из-за дуги. Через две с половиной минуты счет изменился на 22:26, затем 26:28 в середине четверти. УНИКС быстро перенес этот удар и ответил своим рывком, 9-0, изменив счет на 26:37. Но после четвертой «трехи» москвичей счет стал 34:39. Пришлось гостям быстро перестраивать свою защиту. Перестроили. «Треха» Беленицкого, Найт из-под кольца с фолом, итог первой половины, 34:45.

В третьем периоде после попаданий Бако и Кулагина («треха») счет стал 34:50. Рейнольдс забивает – 37:60. И после дальнего попадания Акун-Перселла гости вышли на рубеж «плюс 20», 37:57 в середине четверти. Москвичи очень много ошибаются, счет потерь у МБА зашкаливает, 17-4 в концовке периода (23-10 итоговое соотношение). Не раз и не два после перехватов казанцы убегали в отрыв и забивали – 41:68 после прохода Акун-Перселла. Рейнольдс довел счет до 43:72.

По традиции в последнем периоде, ведя с большим счетом, наставники УНИКСа отправляют на заслуженный отдых своих легионеров, и казанцы играют чисто российским составом. Так свои очки набрали Роман Илюк и Александр Стуленков. Как итог, крупная победа гостей, 66:94, ставшая для них 12-й подряд.

В следующем туре 28 января дома казанцы сыграют с красноярским «Енисеем».

МБА-МАИ (Москва) – УНИКС (Казань) – 66:94 (15:22, 19:23, 12:27, 20:22)

Самые результативные: Касаткин (14+5 передач), Белоусов (12) – Рейнольдс (19+5 подборов+4 перехвата), Найт (17+4 подбора), Акун-Перселл (15+5 подборов+4 передачи+5 перехватов), Бако (12+8 подборов), Лопатин (12+8 подборов).