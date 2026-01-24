news_header_top
«УНИКС» разгромил «Пари Нижний Новгород» в волжском дерби
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В казанском «Баскет-холле» прошел матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026. «УНИКС» принимал «Пари Нижний Новгород» и уверенно разобрался с соперником в волжском дерби.

Хозяева площадки одержали крупную победу со счетом 119:76. Казанцы выиграли все четыре четверти – 24:16, 29:15, 31:22 и 35:23, последовательно наращивая преимущество по ходу встречи.

Самым результативным игроком матча в составе «УНИКСа» стал американский легкий форвард Тайрон Брюэр. Он набрал 30 очков, сделал два подбора и три передачи, записал на свой счет три перехвата и один блок-шот, допустив две потери. Его коэффициент полезности – «+28».

У «Пари Нижний Новгород» лучшую статистику показал российский форвард Кирилл Попов. В его активе 24 очка, восемь подборов, две передачи и один перехват при двух потерях и коэффициенте эффективности «+26».

#БК Уникс #баскетбол
