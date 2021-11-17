УНИКС разгромил лидера Евролиги.

17 ноября 2021. Сергей Гаврилов.

Сегодня казанский УНИКС на своей площадке принимал единоличного лидера чемпионата Евролиги итальянский «Милан» и разгромил итальянцев со счетом 97:71, одержав самую крупную победу в Евролиге.

Итальянцы приехали в Казань в ранге единоличного лидера турнира с 8 победами при 1 поражении (от «Баварии», возглавляемой экс-наставником УНИКСа Андреа Тринкьери). УНИКС занимал 11-е место при 18 участниках, 4 победы и 5 поражений. Но статистика была за казанцами, в рамках Евролиги в предыдущих четырех матчах УНИКС одержал три победы над 28-кратным чемпионом Италии при одном поражении.

Этторе Мессина, наставник «Милана» перед матчем отметил игровой прогресс казанцев: «УНИКС после тяжелого старта неуклонно улучшал свою игру под руководством Перасовича, выиграл несколько матчей и, что более важно, играет с четкой иерархией и четким пониманием ролей каждого в команде. Агрессивная защита, осторожность с мячом и сведение к минимуму потерь будет одним из ключей к победе на очень сложной площадке».

Игру с «Миланом» хозяева начали в таком сочетании: Джон Браун, Лоренцо Браун, Дмитрий Узинский, Джаррелл Брэнтли и Марио Хезонья. Вне игры остались травмированный Андрей Воронцевич и не заявленный Янис Тимма. В первой четверти казанцам сразу пришлось догонять итальянцев, которые атаковали с хорошим процентом попаданий — 2:5, 6:11. У нашей команды поначалу забивали только Брауны, больше Джон, забивший редкий для себя трехочковый. Он и сравнял счет 15:15. Первая четверть за УНИКСом, 19:17.

В начале второй четверти казанцы послали миланцев в нокдаун — 30:19 после двух подряд «трех» О Джей Мэйо. Эффектно вышел на замену Айзейя Кэнаан, три раза подряд забивший издали. В какой-то момент гости сократили разрыв, 36:26, но Кэнаан продолжил свою меткую стрельбу — 44:33, итог первой половины. Ключевые цифры: подбор 18-9.

В третьей четверти УНИКС продолжил ниспровергать лидера турнира. Да, разок «Милан» подобрался на 8 очков — 52:40, но тотчас был отодвинут на приличную дистанцию. Кэнаан продолжает бомбить чужое кольцо — 62:45, пятая «треха» Айзейи. Мэйо доводит перевес хозяев до 22 очков — 69:49. Итог четверти 71:49.

В заключительной десятиминутке разгром лидера турнира стал фактом. «Милан» был раздавлен — 93:60 после броска Марко Списсу, Только после достижения преимущества в 30 с лишним очков, казанцы позволили себе немного сбавить обороты.

УНИКС (Казань, Россия) - «Милан» (Милан, Италия) — 97:71 (19:17, 25:16, 27:16, 26:22). Самые результативные: Кэнаан (22+5 подборов), Д.Браун (19+5 подборов), Мэйо (20) - Шилдс (10), Мелли (10), Датоме (10).

В следующем туре 19 ноября дома же УНИКС примет немецкую «Альбу».