УНИКС разгромил «Црвену Звезду» в Белграде

Обыграв сегодня в столице Сербии Белграде «Црвену Звезду» со счетом 98:78, казанский УНИКС продлил победную серию до четырех матчей.

До этой встречи у казанцев была всего одна победа на выезде в нынешнем турнире Евролиги. Поэтому в Белград УНИКС приехал с намерением вновь победить. Ранее в рамках Евролиги команды встречались в сезоне 2016–2017 годов, тогда соперники обменялись домашними победами.

УНИКС начал игру в Белграде в следующем составе: Джон Браун, Лоренцо Браун, Янис Тимма, Дмитрий Узинский и Марио Хезонья. В первой четверти уже через 105 секунд казанцы вынудили тренерский штаб «Звезды» взять тайм-аут. «Трехи» от Узинского и Хезоньи, двухочковый от Джона Брауна — 0:8. Еще одна «треха» от Хезоньи — 1:11. Лоренцо Браун из-под кольца — 8:16. Сербы постоянно попадали с близкой дистанции. За счет промахов гостей в обороне хозяева уступили первую четверть с разницей в 10 очков, 16:26. Ключевые цифры: подбор — 3–9, трехочковые — 0–5.

Во второй четверти после отрыва Джаррелла Брэнтли счет стал 18:33. Но и хозяева начали попадать издали — 26:35 в середине периода. Да и нападение УНИКСа стало пробуксовывать. Борьба обострилась, 32:35. Мощный рывок сербов, 14–3. С немалым трудом казанцы сумели выровнять игру, 39:47 — итог первой половины. Ключевые цифры: передачи — 9–11, трехочковые — 2–7.

Старт третьей четверти вновь за казанцами. Дальние попадания Узинского и Хезоньи — на табло 41:55. Рывок УНИКСа 10–2, 41:57. Джон Браун из-под кольца довел счет до 44:63. Ответ «Црвены Звезды» — 7–0, 51:63. Слово за гостями — 55:76 после залпа трехочковых в исполнении Марко Списсу и Айзейя Кэнаана. Максимальный отрыв гостей. Казанцы стали хорошо защищаться, вынудив трибуны поутихнуть, даже свист недовольства стал раздаваться. Ключевые цифры: передачи 12–19, перехваты 4–7.

В заключительном периоде гости просто красовались, демонстрируя очень красивый баскетбол. Пятую «треху» забил Кэнаан — 66:88. Трибуны просто затихли, понимая, как здорово играют казанцы. «Црвена Звезда» оказалась разгромлена на своей площадке, 78:98.

После 12 туров в активе казанцев теперь семь побед при пяти поражениях. В следующем туре 3 декабря УНИКС примет на своей площадке греческий «Олимпиакос».

«Црвена Звезда» (Белград, Сербия) — УНИКС (Казань, Россия) — 78:98 (16:26, 23:21, 18:29, 21:22).

Самые результативные: Калинич (10), Уолтерс (13), Добрич (11), Холлинс (15) — Хезонья (17 + 5 подборов), Узинский (11), Д. Браун (18 + 5 подборов), Кэнаан (17).