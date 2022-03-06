УНИКС разгромил «Цмоки-Минск»

В очередном матче чемпионата Единой лиги ВТБ казанский УНИКС сегодня дома крупно обыграл белорусский «Цмоки-Минск» со счетом 98:56. Казанцы укрепили свое лидерство в турнире.

Эта встреча ожидалась с большим нетерпением, памятуя, что УНИКС покинули сразу шестеро легионеров, большая часть которых была лидерами команды. Впрочем, и минчан покинули все их легионеры. То есть команды находились в одинаковой ситуации, хотя трое легионеров остались в казанской команде и сегодня на родном паркете «Баскет-холла» двое из них — американец О Джей Мэйо не играл, были лучшими.

Это был шестой подряд победный матч УНИКСа в турнире. Сразу отметим, что хорватский форвард УНИКСа Марио Хезонья оформил первый в истории УНИКСа трипл-дабл из 25 очков, 12 подборов и 12 передач.

Про саму игру говорить много нет смысла, слишком велико было преимущество хозяев. Уже в первой четверти исход встречи стал ясен — 34:16. Хезонья за эти 10 минут успел набрать 16 очков, столько же, сколько все минчане вместе.

Убаюканные крупным успехом в дебюте второй четверти казанцы за две минуты УНИКС набрал лишь 2 очка. Чем не преминули воспользоваться гости. Рывок минчан 9-2. Но казанцы быстро вернулись в игру и за четыре минуты до конца первой половины добились комфортное преимущество в 20 очков. Итог первой половины 59:34.

В третьей четверти УНИКС не позволил себе расслабиться, добившись перевеса в 30 очков — 73:42. Вполне ожидаемо, что в заключительной четверти после счета 90:50, на площадке у УНИКСа вышла полностью российская пятёрка — Артём Клименко, Артём Комолов, Андрей Воронцевич, Вячеслав Зайцев и Георгий Жбанов. Отметим и дебют в первой команде представителей УНИКСа-2 Алексея Павлова и Сергея Драковского.

УНИКС (Казань, Россия) — «Цмоки-Минск» (Минск, Белруссия) — (34:16, 25:18, 14:8, 25:14). Самые результативные: Хезонья (25+12 передач+12 подборов), Воронцевич (20+6 перехватов+5 передач+4 подбора), Комолов (12+4 передачи+2 подбора и перехват), Джекири (11+6 подборов + 4 передачи и перехват) — Борисевич (12), Белянков (11+6 подборов), Близнюк (9).

В следующем туре 14 марта в Нижнем Новгороде УНИКС сыграет с одноименной командой.