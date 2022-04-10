УНИКС разгромил «Автодор» в последнем матче регулярного чемпионата

В последнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ казанский УНИКС на своей площадке сегодня обыграл саратовский «Автодор» с крупным счетом 103:67. Таким образом, казанцы гарантировали себе минимум третье место по итогам регулярного чемпионата.

В последнем матче перед плей-офф казанцы должны были показать степень готовности к решающим матчам сезона. Игру с саратовцами, которым казанцы проиграли на выезде, хозяева начали в таком составе: Вячеслав Зайцев, Марио Хезонья, Тони Джекири, Желько Шакич и Джером Джонсон. Отметим, что двое последних в этом году перешли в УНИКС из «Автодора».

В первой четверти вплоть до ее середины на паркете шла равная борьба, причем первые очки точным броском из-за дуги набрал наш хороший знакомый Павел Сергеев, 0:3. 8:8 после второй «трехи» саратовцев, казанцы за эти 10 минут ни разу издали не попали, но со средней дистанции атаковали очень надежно. 20:15 после штрафных Хезоньи. Итог периода 24:19.

Удачно вышедший после первого перерыва на замену Георгий Жбанов двумя подряд точными бросками сделал перевес УНИКСа двузначным — 36:26. Саратовцы столь же быстро сократили отрыв вдвое — 42:37. А на большой перерыв команды ушли при счете 46:37. Ключевые цифры: подбор 18-13, передачи 8-7, перехваты 4-4, потери 6-8.

Третью четверть казанцы начали впечатляюще, рывок 12-2, на табло 58:39. УНИКС просто феерил в этой четверти, 67:41. В середине заключительной четверти после прорыва Шакича — 89:59, исход встречи перестал вызывать какие-либо сомнения. Крупная победа УНИКСа в последней игре регулярного чемпионата — 103:67. Осталось дождаться соперника по 1\4 финала плей-офф, пока это пермская «Парма».

УНИКС (Казань) - «Автодор» (Саратов) — 103:67 (24:19, 22:18, 28:14, 29:16)

Самые результативные: Хезонья (12+5 подборов), Джекири (10+4 подбора), Шакич (16+5 подборов), Джонсон (12), Списсу (10), Зайцев (12+5 передач) - Сергеев (15), Минченко (14+7 подборов).