УНИКС разгромил «Автодор» в матче Единой лиги в Саратове

Фото: © Ильнар Тухбатов / «Татар-информ»

Матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ прошел в Саратове – местный «Автодор» принимал казанский УНИКС. Игра завершилась уверенной победой гостей – 101:65 (13:18, 14:22, 18:26, 20:35), сообщает «Чемпионат».

У УНИКСа лучшую результативность показал центровой Маркус Бингэм – на его счету 26 очков. Кроме того, он сделал шесть подборов и три перехвата, а его коэффициент эффективности достиг «+30».

Самым результативным игроком в составе «Автодора» стал разыгрывающий Григорий Мотовилов. Он набрал 21 очко, сделал два подбора, отдал четыре передачи и совершил два перехвата. Его коэффициент эффективности составил «+19».

В следующем туре «Автодор» сыграет дома с Уралмашем. Матч состоится 7 марта и начнется в 16:00 мск. В тот же день УНИКС примет Зенит из Санкт-Петербурга. Начало встречи – в 18:00 мск.